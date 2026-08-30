Feyenoord levert zwakke prestatie op eigen veld tegen ADO Den Haag

Feyenoord heeft zondagmiddag opnieuw dure punten laten liggen in de Eredivisie. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst kwam in de eigen Kuip tegen promovendus ADO Den Haag niet verder dan een gelijkspel: 2-2. Het betekende voor Feyenoord het tweede puntverlies in vier competitiewedstrijden dit seizoen. Voor ADO betekende het juist zijn eerste punt dit seizoen.

Feyenoord leek zich op te kunnen gaan maken voor een relatief eenvoudige middag. ADO leed immers drie kansloze nederlagen in de eerste drie competitiewedstrijden dit seizoen en wekte bepaald niet de indruk klaar te zijn voor het niveau in de Eredivisie. De promovendus liet zich in De Kuip echter van zijn beste kant zien en nam al na twaalf minuten voetballen brutaal de leiding. Nigel Thomas werd op de rand van het strafschopgebied in stelling gebracht door Evan Rottier, waarna de aanvaller doelman Tjark Ernst verschalkte met een laag schot: 0-1.

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ADO plooide daarna terug op eigen helft en verdedigde gegroepeerd. Feyenoord zocht naar de gelijkmaker, maar hanteerde een laag tempo en had moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Ayase Ueda stuitte van dichtbij op Kilian Nikiema, terwijl een afstandsknal van Gjivai Zechiël fraai uit de hoek werd gedoken door de doelman van ADO. De bezoekers wisten de rust uiteindelijk zonder kleerscheuren te halen.

Negen minuten na rust wist ADO zijn voorsprong zelf te verdubbelen. De ploeg van trainer Robin Peter combineerde fraai van achteruit, waarna Sekou Sylla afrondde vanaf de rand van het strafschopgebied: 0-2. Vlak daarvoor had invaller Sem Steijn overigens de paal geraakt namens Feyenoord.

Het antwoord van Feyenoord liet na de 0-2 van Sylla niet lang op zich wachten, want na ruim een uur tekende Ueda vanbinnen het strafschopgebied voor de aansluitingstreffer uit een lastige hoek. Feyenoord voerde de druk daarna flink op richting het doel van Nikiema. Een inzet van Anis Hadj Moussa belandde eerst nog op de paal, maar achttien minuten voor tijd zette de Algerijn met een fraaie uithaal alsnog de 2-2 op het scorebord. De 3-2 leek daarna een kwestie van tijd, maar ADO verweerde zich kranig en stapte uiteindelijk met een punt van het veld.