Ajax wint ruimt bij Telstar, bijzonder moment voor Marcos Leonardo

Ajax heeft zondag een ruime overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van hoofdtrainer Míchel rekende in Velsen-Zuid betrekkelijk eenvoudig af met Telstar: 0-4. maakte als invaller zijn eerste doelpunt in de Eredivisie voor de Amsterdammers, die door de overwinning op zeven punten uit drie duels komen en daarmee zijn opgeklommen naar een vierde plaats op de ranglijst.

Ajax begon zonder Youri Baas aan het duel met Telstar. De centrumverdediger staat volgens Voetbal International in de belangstelling van FC Porto en werd centraal achterin vervangen door Dies Janse. Verder viel de reserverol voor Abdellah Ouazane op bij Ajax: de zeventienjarige groeibriljant werd op de linksbuitenpositie vervangen door Oscar Gloukh.

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Ajax speelde geen grootse wedstrijd in Velsen-Zuid. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft amper tot uitgespeelde kansen uit open spel en het mocht dan ook geen verrassing heten dat de openingstreffer na 37 minuten voetballen tot stand kwam uit een standaardsituatie. Davy Klaassen kroop bij een hoekschop van Steven Berghuis voor zijn directe tegenstander en werkte de bal uiteindelijk van dichtbij voorbij doelman Ronald Koeman junior: 1-0.

Kort erna dacht Julian Brandt de voorsprong voor Ajax te verdubbelen met een vernuftig stiftje, maar het doelpunt van de Duitse middenvelder werd afgekeurd vanwege buitenspel. Telstar stelde daar in de eerste helft weinig tegenover. Het elftal van trainer Henk Brugge beperkte zich in de eerste helft vooral tot verdedigen en wist Ajax-keeper Marc ter Stegen slechts met enkele afstandspogingen aan het werk te zetten.

Kort na de onderbreking kreeg Telstar dankzij Jorthy Mokio een opgelegde kans om te scoren. De jonge middenvelder leed op eigen helft kinderlijk balverlies, waarna Rui Mendes alleen opdook voor Ter Stegen. De inzet van de aanvaller werd echter uit het doel geranseld door de Duitse keeper van Ajax. Even later schoot Mendes uit kansrijke positie voorlangs. Ajax stond zo even onder druk, maar verschafte zichzelf in minuut 56 wat meer ademruimte. De Amsterdammers counterden met vier man, waarna Steven Berghuis uiteindelijk zijn tegenstander uitkapte en krachtig raak schoot: 0-2.

Vier minuten later volgde de 0-3 van Ajax. Ronald Koeman junior speelde de bal amper onder druk in de voeten van tegenstander Julian Brandt, waarna Ajax richting het doel van Telstar kon. De bal belandde via Brandt bij Berghuis, die vervolgens Tolu Arokodare aanspeelde. De boomlange aanvaller van Ajax produceerde vanbuiten het strafschopgebied een ogenschijnlijk gevaarloos schot door het midden van het doel, maar wist Koeman junior toch te verschalken.

Het verzet van Telstar was daarmee definitief gebroken. Ajax kon freewheelend richting het einde van de wedstrijd en sloeg twaalf minuten voor tijd ook nog voor een vierde maal toe. Leonardo schoot van dichtbij in twee instanties raak en maakte zo zijn eerste Eredivisie-doelpunt voor Ajax.