Cambuur-directeur reageert op woedende Twente-fans: 'Dit gun je geen enkele club'

SC Cambuur leeft bij monde van algemeen directeur Jesse Bergsma mee met de supporters van FC Twente, die zondag niet welkom zijn bij het onderlinge Eredivisie-duel in Leeuwarden. Waarnemend burgemeester Foort van Oosten besloot na de ernstige ongeregeldheden van vorige week om geen uitsupporters toe te laten in het Kooi Stadion.

Vorige week zondag raakten zeven aanhangers van de Friese club verwondingen op toen er vanuit het uitvak van Feyenoord zwaar vuurwerk op de familietribune werd gegooid. Volgens Bergsma, die sinds juli de scepter zwaait bij de Leeuwarders, is het onderzoek naar die gebeurtenissen nog altijd in volle gang. "We zijn volop in onderzoek, dit doen we samen met de politie, de gemeente en met Feyenoord. Dat onderzoek loopt nog".

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De impact van het vuurwerkincident is groot geweest, waarna de burgemeester op basis van de feiten besloot om het uitvak tegen FC Twente leeg te houden. Cambuur respecteert dat besluit, maar de directeur beseft tegelijkertijd dat de maatregel hard aankomt in Enschede. Verschillende supportersverenigingen van FC Twente verzamelden zich zondagochtend al bij het spelershotel om te demonstreren tegen de uitsluiting. "Ik begrijp volkomen dat de supporters en de club teleurgesteld zijn. Uiteindelijk is dit niet hun schuld, dit is iets dat hun is overkomen", aldus Bergsma. "Dat vind ik heel vervelend en dat gun je geen enkele club".

De beleidsbepaler benadrukt dat de club er alles aan doet om de veiligheid in en rond het stadion te maximaliseren, al kan een nieuw incident nooit volledig worden uitgesloten. "We kunnen nooit honderd procent garanderen dat dat niet meer zal gebeuren. Het enige wat wij kunnen doen is de veiligheid maximaliseren, dat hebben we gedaan en zullen we blijven doen". Volgens de directeur is veiligheid een voortdurend proces waarbij evaluaties leiden tot nieuwe maatregelen en technieken.

Dat het uitvak tijdens de vierde speelronde leeg blijft, is volgens Bergsma puur het gevolg van de huidige omstandigheden en de korte tijdspanne. "Dit is een gevolg van het besluit dat we zo kort op elkaar twee thuiswedstrijden spelen en dat de burgemeester heeft besloten geen uitsupporters toe te laten", zo besluit de directeur.