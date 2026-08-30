PSV kan een fraai bedrag overhouden aan de aanstaande recordtransfer van naar Manchester City. Indien Liverpool inderdaad 99 miljoen euro voor de aanvaller ontvangt, vloeit volgens het Algemeen Dagblad minimaal 5 miljoen euro naar de clubkas van PSV.

Gisteren (zaterdag) bracht The Athletic naar buiten dat Gakpo de knoop over zijn toekomst heeft doorgehakt. De Oranje-international mocht bij Liverpool blijven, maar door de aanstaande komst van Bradley Barcola wordt zijn perspectief op speeltijd er vermoedelijk niet beter op. Tottenham Hotspur en Manchester City hoopten daarvan te profiteren, waarbij de keuze dus op laatstgenoemde club zou zijn gevallen.

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Fabrizio Romano wist daarop te melden dat City een totaalpakket van 85 miljoen pond - omgerekend 99 miljoen euro - overheeft voor de komst van Gakpo. Daarmee zou de aanvaller in één klap de duurste Nederlandse voetballer aller tijden worden. Het record is sinds 2019 in handen van Frenkie de Jong, die Ajax bij zijn transfer naar FC Barcelona de lieve som van 86 miljoen euro opleverde.

Heeft PSV recht op een percentage bij doorverkoop van Gakpo?

PSV blijft niet met lege handen achter, schrijft het AD zaterdagavond. "De landskampioen spint ook garen bij de aanstaande megatransfer. Als de 54-voudige international de komende dagen in Manchester tekent, levert dat zijn oude club minimaal 5 miljoen euro op", weet de krant. Dat bedrag komt puur voort uit de zogeheten solidariteitsbijdrage, want voor zover bekend heeft PSV bij de verkoop van Gakpo aan Liverpool geen percentage bij doorverkoop bedongen. Mocht dat wél het geval zijn, dan zal het bedrag dat PSV verdient nóg hoger komen te liggen.

De solidariteitsbijdrage bedraagt 5 procent van de betaalde transfersom en wordt verdeeld onder alle clubs waar de betreffende speler tussen zijn twaalfde en drieëntwintigste heeft gespeeld. In al die jaren kwam Gakpo uit voor PSV, waardoor de Eindhovenaren de volle 5 procent zullen ontvangen.