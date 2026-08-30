Ajax presenteert Sofyan Amrabat: 'Precies het profiel dat we voor ogen hadden'

Ajax maakt zondagochtend de komst van Sofyan Amrabat wereldkundig. De 30-jarige middenvelder wordt transfervrij ingelijfd nadat zijn contract bij Fenerbahçe een dag eerder werd ontbonden. Amrabat tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2028.
"Wij zijn zeer tevreden dat we Sofyan hebben kunnen vastleggen", zegt Ajax' technisch directeur Jordi Cruijff in een eerste reactie op de komst van de middenvelder. "Hij is fysiek sterk, heeft veel voetballend vermogen en brengt ruime internationale ervaring mee. Daarnaast kent hij de Nederlandse competitie goed, waardoor wij verwachten dat hij zich snel zal aanpassen. Met hem halen we precies het profiel binnen dat wij voor ogen hadden", aldus Cruijff.
Met Amrabat heeft Ajax eindelijk de 'nummer 6' gevonden waar de club zo lang naar op zoek is geweest. Feitelijk bestaat op die positie al een vacature sinds het vertrek van Jordan Henderson, maar de zoektocht naar een opvolger verliep langzaam.
De in Huizen geboren Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en brak bij die club uiteindelijk ook door in het betaald voetbal. In 2017 maakte hij de overstap naar Feyenoord, maar de Rotterdammers verkochten de middenvelder een jaar later alweer door aan Club Brugge. Daarmee begon een buitenlands avontuur die Amrabat langs Italië (Hellas Verona en Fiorentina), Engeland (Manchester United), Turkije (Fenerbahçe) en Spanje (Real Betis) zou leiden.
Fenerbahçe verhuurde Amrabat afgelopen seizoen aan Betis. In Spanje werkte de middenvelder zich al snel op tot basisspeler, maar stond hij door blessureleed én het toernooi om de Afrika Cup ook maandenlang buitenspel. Uiteindelijk kwam Amrabat toch tot 29 officiële wedstrijden namens Betis, dat als vijfde in LaLiga eindigde en zich zo plaatste voor de Champions League.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Mooi, eindelijk kunnen we verder!