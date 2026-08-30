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Ajax presenteert Sofyan Amrabat: 'Precies het profiel dat we voor ogen hadden'

30 augustus 2026, 09:36   Bijgewerkt: 09:41
Sofyan Amrabat en Jordi Cruijff
Foto: © AFC Ajax
3 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Ajax maakt zondagochtend de komst van Sofyan Amrabat wereldkundig. De 30-jarige middenvelder wordt transfervrij ingelijfd nadat zijn contract bij Fenerbahçe een dag eerder werd ontbonden. Amrabat tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2028.

"Wij zijn zeer tevreden dat we Sofyan hebben kunnen vastleggen", zegt Ajax' technisch directeur Jordi Cruijff in een eerste reactie op de komst van de middenvelder. "Hij is fysiek sterk, heeft veel voetballend vermogen en brengt ruime internationale ervaring mee. Daarnaast kent hij de Nederlandse competitie goed, waardoor wij verwachten dat hij zich snel zal aanpassen. Met hem halen we precies het profiel binnen dat wij voor ogen hadden", aldus Cruijff.

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Met Amrabat heeft Ajax eindelijk de 'nummer 6' gevonden waar de club zo lang naar op zoek is geweest. Feitelijk bestaat op die positie al een vacature sinds het vertrek van Jordan Henderson, maar de zoektocht naar een opvolger verliep langzaam.

De in Huizen geboren Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en brak bij die club uiteindelijk ook door in het betaald voetbal. In 2017 maakte hij de overstap naar Feyenoord, maar de Rotterdammers verkochten de middenvelder een jaar later alweer door aan Club Brugge. Daarmee begon een buitenlands avontuur die Amrabat langs Italië (Hellas Verona en Fiorentina), Engeland (Manchester United), Turkije (Fenerbahçe) en Spanje (Real Betis) zou leiden.

Fenerbahçe verhuurde Amrabat afgelopen seizoen aan Betis. In Spanje werkte de middenvelder zich al snel op tot basisspeler, maar stond hij door blessureleed én het toernooi om de Afrika Cup ook maandenlang buitenspel. Uiteindelijk kwam Amrabat toch tot 29 officiële wedstrijden namens Betis, dat als vijfde in LaLiga eindigde en zich zo plaatste voor de Champions League.

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Een speler met ontzettend veel ervaring Sofyan Amrabat en transfervrij goede zet en meteen inzetbaar als het moet

Celta de Grifo
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Celta de Grifo
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Sterke actie. Neemt veel ervaring, grit en spelinzicht mee. Als ie fit is, is Sofyan een enorme aanwinst voor Ajax en de Eredivisie.

Kramer
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Kramer
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dilima1966
4.077 Reacties
1.175 Dagen lid
19.089 Likes
dilima1966
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  • 4
    + 1
avatar

Een speler met ontzettend veel ervaring Sofyan Amrabat en transfervrij goede zet en meteen inzetbaar als het moet

Celta de Grifo
91 Reacties
934 Dagen lid
91 Likes
Celta de Grifo
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  • 1
    + 1
avatar

Sterke actie. Neemt veel ervaring, grit en spelinzicht mee. Als ie fit is, is Sofyan een enorme aanwinst voor Ajax en de Eredivisie.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.226 Reacties
1.433 Dagen lid
20.664 Likes
Kramer
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  • 1
    + 1
avatar

Mooi, eindelijk kunnen we verder!

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Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat
Fenerbahçe
Team: Fenerbahçe
Leeftijd: 30 jaar (21 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Betis
17
0
2025/2026
Fenerbahçe
2
0
2024/2025
Fiorentina
2
0
2024/2025
Fenerbahçe
26
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Excelsior
3
4
6
8
Groningen
4
-1
6
9
Ajax
2
2
4
10
Heerenveen
3
-1
4
11
Sparta
4
0
4

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