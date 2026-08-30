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'Feyenoord wil contract miskoop ontbinden: gesprekken lopen'

30 augustus 2026, 11:30
Dévy Rigaux van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Feyenoord hoopt het doorlopende contract van Luka Ivanusec te ontbinden, zo meldt FR12 zondagochtend. De Kroaat ligt in De Kuip nog vast tot medio 2028, maar komt niet meer voor in de sportieve plannen.

In de zomer van 2023 nam Feyenoord Ivanusec (27) voor bijna 8 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. In Rotterdam-Zuid is de 22-voudig international van Kroatië er echter nooit in geslaagd om een vaste basisplaats te veroveren. Inmiddels staat de teller op 55 officiële optredens voor Ivanusec in het Feyenoord-shirt, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 13 assists.

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Afgelopen seizoen bood het Griekse PAOK Saloniki uitkomst. De club huurde Ivanusec voor een jaar en bedong daarbij tevens een optie tot koop. De Kroaat kwam in dienst van PAOK tot 32 optredens (2 goals, 4 asssists), waarna de club besloot geen gebruik te maken van de optie om hem definitief over te nemen. Ivanusec keerde deze zomer dus terug bij Feyenoord, maar werd in de eerste drie speelronden van de Eredivisie telkens buiten de selectie gelaten.

Inmiddels zijn Feyenoord en Ivanusec in gesprek over de ontbinding van zijn contract, schrijft FR12. De site waarschuwt daarbij dat er van een akkoord nog geen sprake is. "De gesprekken zijn geopend en moeten uitwijzen onder welke voorwaarden Feyenoord en Ivanušec uit elkaar kunnen gaan. Wanneer beide partijen overeenstemming bereiken over contractontbinding, kan de aanvallende middenvelder transfervrij op zoek naar een nieuwe club", zo valt te lezen.

© Imago

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Het lijkt mij duidelijk dat 1 van zijn voorwaarden zal zijn, dat hij zijn salarisbetaling inclusief bonussen tot einde contract eist.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
793 Reacties
778 Dagen lid
1.840 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het lijkt mij duidelijk dat 1 van zijn voorwaarden zal zijn, dat hij zijn salarisbetaling inclusief bonussen tot einde contract eist.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Luka Ivanusec

Luka Ivanusec
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (26 nov. 1998)
Positie: AM (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
0
0
2025/2026
PAOK
20
0
2024/2025
Feyenoord
13
1
2023/2024
Feyenoord
24
3

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
3
5
7
3
Feyenoord
3
4
7
4
GAE
4
2
7
5
Fortuna
4
1
7

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