Feyenoord hoopt het doorlopende contract van te ontbinden, zo meldt FR12 zondagochtend. De Kroaat ligt in De Kuip nog vast tot medio 2028, maar komt niet meer voor in de sportieve plannen.

In de zomer van 2023 nam Feyenoord Ivanusec (27) voor bijna 8 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. In Rotterdam-Zuid is de 22-voudig international van Kroatië er echter nooit in geslaagd om een vaste basisplaats te veroveren. Inmiddels staat de teller op 55 officiële optredens voor Ivanusec in het Feyenoord-shirt, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 13 assists.

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Afgelopen seizoen bood het Griekse PAOK Saloniki uitkomst. De club huurde Ivanusec voor een jaar en bedong daarbij tevens een optie tot koop. De Kroaat kwam in dienst van PAOK tot 32 optredens (2 goals, 4 asssists), waarna de club besloot geen gebruik te maken van de optie om hem definitief over te nemen. Ivanusec keerde deze zomer dus terug bij Feyenoord, maar werd in de eerste drie speelronden van de Eredivisie telkens buiten de selectie gelaten.

Inmiddels zijn Feyenoord en Ivanusec in gesprek over de ontbinding van zijn contract, schrijft FR12. De site waarschuwt daarbij dat er van een akkoord nog geen sprake is. "De gesprekken zijn geopend en moeten uitwijzen onder welke voorwaarden Feyenoord en Ivanušec uit elkaar kunnen gaan. Wanneer beide partijen overeenstemming bereiken over contractontbinding, kan de aanvallende middenvelder transfervrij op zoek naar een nieuwe club", zo valt te lezen.