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Driessen luidt noodklok bij Feyenoord: 'Bijna misdadig, de RvC moet ingrijpen'

28 augustus 2026, 10:40
Valentijn Driessen met op de achtergrond Feyenoord-stadion De Kuip
Foto: © Imago / Realtimes
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Valentijn Driessen luidt de noodklok bij Feyenoord, waar algemeen directeur Robert Eenhoorn zou twijfelen aan het terugkopen van een deel van de aandelen van de zogeheten Vrienden van Feyenoord. De Telegraaf-journalist stelt dat de Raad van Commissarissen van de club moet ingrijpen om ervoor te zorgen dat de aankoop tóch doorgaat.

De Vrienden van Feyenoord, een groep gefortuneerde supporters, 'redde' de club door in 2010 een minderheidsbelang van 49 procent van de aandelen aan te schaffen. Feyenoord ontving daardoor een bedrag van 32 miljoen euro, de Vrienden kregen bovendien twee zetels in de RvC. "Feyenoord kan dit pakket aandelen nu in twee tranches terugkopen: 17,5 miljoen euro in september 2026 en 17,5 miljoen euro in september 2028. Na iedere betaling wordt ook een commissariszetel ingeleverd", legt Driessen uit.

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Eenhoorn zou echter twijfelen of hij de miljoenen wel in het terugkopen van de aandelen zou willen steken, omdat hij het geld liever in de selectie zou steken. "Een onverantwoorde beleidskeus, die financieel op termijn geenszins in het belang is van Feyenoord", oordeelt Driessen. De waarde van de club werd in 2010 immers op om en nabij de 65 miljoen euro geschat, redeneert de journalist, terwijl Feyenoord inmiddels een waarde tussen de 496 en 554 miljoen euro zou vertegenwoordigen - waarbij nog niet eens is meegerekend dat de club inmiddels eigenaar is van De Kuip.

De RvC moet dan ook ingrijpen, meent Driessen: "Een simpel rekensommetje leert dat Eenhoorn een aandelenpakket van 49% kan kopen voor 35 miljoen euro, wat met de huidige marktwaarde van Feyenoord meer dan 250 miljoen euro waard is", rekent de journalist voor. "Blaast Eenhoorn deze deal af, dan valt dit bijna misdadig te noemen voor Feyenoord. Koopt de directeur de ’Vrienden’ niet uit dan riekt het naar een ordinaire vriendendienst", vindt Driessen, die aanstipt dat Eenhoorn 'al jarenlang close is' met de Vrienden en dat zij zich sterk hebben gemaakt voor zijn aanstelling.

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boyke
1.295 Reacties
1.237 Dagen lid
6.234 Likes
boyke
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Wanneer gaat die Driessen niet een in een bestuur zitten dan met zijn gemouw overal op en zijn altijd negatieve commenraar op bestuur en spelers en denkt alles beter te weten. Schoenmaker blijf bij je leest en bemoei je niet met bestuurlijke zaken van welke club dan ook

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

boyke
1.295 Reacties
1.237 Dagen lid
6.234 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wanneer gaat die Driessen niet een in een bestuur zitten dan met zijn gemouw overal op en zijn altijd negatieve commenraar op bestuur en spelers en denkt alles beter te weten. Schoenmaker blijf bij je leest en bemoei je niet met bestuurlijke zaken van welke club dan ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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