heeft een opvallende aankoop gedaan. De 39-jarige aanvaller, clubloos sinds zijn vertrek bij het Italiaanse Cremonese, heeft de uitzendrechten voor een select aantal Bundesliga-wedstrijden verworven, zo bericht The Athletic. Vardy gaat de wedstrijden uitzenden op zijn YouTube-kanaal Jamie Vardy's Having a Party.

Vorig seizoen werden er voor het eerst Bundesliga-wedstrijden in Engeland uitgezonden op YouTube. Destijds werden de liverechten verworven door de kanalen The Overlap, eigendom van Manchester United-icoon Gary Neville, en That's Football, het kanaal van Mark Goldbridge. In april van dit jaar werd het kanaal van Goldbridge overgenomen door het bedrijf van Neville, met ingang van dit seizoen zullen zij geen livewedstrijden meer streamen.

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Vardy springt met zijn YouTube-kanaal in het gat. De oud-speler van Leicester City gaat op zijn YouTube-kanaal, dat op het moment van schrijven zo'n 11.500 abonnees heeft, een bescheiden aantal Bundesliga-wedstrijden op de vrijdagavond live uitzenden, zeven om precies te zijn. Daaronder bevindt zich de openingswedstrijd van het seizoen van vanavond, waarin regerend landskampioen Bayern München het vanaf 20.30 uur in eigen huis opneemt tegen VfB Stuttgart, de nummer vier van vorig seizoen en één van de tegenstanders van PSV in de competitiefase van de Champions Laegue.

Ondertussen lijkt Vardy nog steeds op zoek te zijn naar een nieuwe club. De aanvaller kwam afgelopen seizoen tot 29 wedstrijden namens Cremonese, waarin hij zeven keer trefzeker was. Daarmee kon hij niet voorkomen dat de club uiteindelijk op de achttiende plaats in de competitie eindigde en daardoor degradeerde naar de Serie B.