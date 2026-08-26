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Ajax in grote onzekerheid over Daley Blind: 'We weten het niet...'

26 augustus 2026, 14:55
Daley Blind
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Ajax kan donderdagavond in de wedstrijd tegen FC Sion opnieuw geen beroep doen op Daley Blind. De routinier deed de afgelopen twee wedstrijden van de Amsterdamse club ook al niet mee.

"Daley is helaas niet inzetbaar morgen", begint Míchel Sánchez op het persmoment van Ajax voorafgaand aan de belangrijke wedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. "Hij is geblesseerd en we weten niet wanneer hij weer terug zal keren om mee te trainen. Het is iets wat de medici momenteel aan het bestuderen zijn. Sinds de trap die hij in Dublin kreeg, heeft hij zich niet meer fit gevoeld."

Ook Bounida en Carrizo ontbreken

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Blind is niet de enige Ajacied die donderdagavond zal ontbreken in de Johan Cruijff ArenA. "Bounida is niet honderd procent fit, maar hij traint wel weer mee. Carrizo is weer hersteld van zijn enkelblessure en we hopen dat hij de komende dagen weer met ons kan meetrainen."

Ajax verdedigt donderdag tegen FC Sion een 4-2 voorsprong in de eigen Johan Cruijff ArenA. Als Ajax deze ronde doorkomt, plaatst de Amsterdamse club zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League.

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CG
3.835 Reacties
1.128 Dagen lid
14.279 Likes
CG
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Tsja, ouderdom met gebreken. Ik had toch wel gedacht/gevoelt dat hij niet iedere week op het veld staat, misschien voortaan eens in de vier of zes weken. Ik denk haast dat hij eerst tegen PSV gaat spelen in september!!

Ronnie B
111 Reacties
1.156 Dagen lid
124 Likes
Ronnie B
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@CG, Niks met ouderdom met gebreken te maken, gewoon een trap gehad, Bounida en Carrizo zijn nog steeds geblesseerd, Dies Janse en Baas waren ook een lange tijd geblesseerd , is van alle leeftijden.

Vriendje Stokvis
2.045 Reacties
706 Dagen lid
9.469 Likes
Vriendje Stokvis
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Ook Daley word een dagje ouder.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.835 Reacties
1.128 Dagen lid
14.279 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Tsja, ouderdom met gebreken. Ik had toch wel gedacht/gevoelt dat hij niet iedere week op het veld staat, misschien voortaan eens in de vier of zes weken. Ik denk haast dat hij eerst tegen PSV gaat spelen in september!!

Ronnie B
111 Reacties
1.156 Dagen lid
124 Likes
Ronnie B
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@CG, Niks met ouderdom met gebreken te maken, gewoon een trap gehad, Bounida en Carrizo zijn nog steeds geblesseerd, Dies Janse en Baas waren ook een lange tijd geblesseerd , is van alle leeftijden.

Vriendje Stokvis
2.045 Reacties
706 Dagen lid
9.469 Likes
Vriendje Stokvis
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  • 0
    + 1
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Ook Daley word een dagje ouder.

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Ajax - Sion

Ajax
20:00
FC Sion
Wordt gespeeld op 27 aug. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Daley Blind

Daley Blind
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
0
0
2025/2026
Girona
31
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Feyenoord
3
4
7
5
Groningen
3
0
6
6
Ajax
2
2
4
7
Sparta
3
1
4
8
Fortuna
3
0
4

Complete Stand

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