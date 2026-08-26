Ajax in grote onzekerheid over Daley Blind: 'We weten het niet...'

Ajax kan donderdagavond in de wedstrijd tegen FC Sion opnieuw geen beroep doen op Daley Blind. De routinier deed de afgelopen twee wedstrijden van de Amsterdamse club ook al niet mee.
"Daley is helaas niet inzetbaar morgen", begint Míchel Sánchez op het persmoment van Ajax voorafgaand aan de belangrijke wedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. "Hij is geblesseerd en we weten niet wanneer hij weer terug zal keren om mee te trainen. Het is iets wat de medici momenteel aan het bestuderen zijn. Sinds de trap die hij in Dublin kreeg, heeft hij zich niet meer fit gevoeld."
Blind is niet de enige Ajacied die donderdagavond zal ontbreken in de Johan Cruijff ArenA. "Bounida is niet honderd procent fit, maar hij traint wel weer mee. Carrizo is weer hersteld van zijn enkelblessure en we hopen dat hij de komende dagen weer met ons kan meetrainen."
Ajax verdedigt donderdag tegen FC Sion een 4-2 voorsprong in de eigen Johan Cruijff ArenA. Als Ajax deze ronde doorkomt, plaatst de Amsterdamse club zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League.
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