Paixão bereikt akkoord: toptransfer naar Engeland aanstaande

Een fraaie transfer lonkt voor . De Braziliaanse aanvaller kan zijn carrière vervolgen in de Premier League bij Sunderland, meldt Sky Sports. Een transfer van de buitenspeler zou Feyenoord geld opleveren.

De Rotterdammers hebben volgens verschillende media namelijk een doorverkooppercentage van dertig procent van de winst die wordt gemaakt opgenomen in de deal, toen Paixão voor ruim dertig miljoen de overstap maakte van Feyenoord naar Olympique Marseille. De Franse club staat er financieel niet al te goed voor en overweegt de Braziliaan daarom nu te verkopen.

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Sunderland wil daarvan profiteren. The Black Cats zien in Paixão een belangrijke kandidaat om de voorhoede te versterken. Trainer Régis Le Bris is groot fan van de Braziliaan en zou dan ook aandringen op zijn komst. Sunderland heeft inmiddels een bod uitgebracht op de linksbuiten, maar dat voorstel is door Olympique Marseille afgewezen.

Omdat Paixão op dit moment een belangrijk transferdoelwit is voor Sunderland, lijkt het aannemelijk dat de Engelse club met een tweede bod opnieuw zal aankloppen in Parijs. Hoe hoog het eerste bod was, is onduidelijk. FootballTransfers schat de huidige waarde van Paixão op 31,5 miljoen euro.

Persoonlijk akkoord

Fabrizio Romano weet te melden dat de oud-Feyenoorder zelf al een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Engelsen. Nu is het aan de twee clubs om eruit te komen.