Trainers onthouden zich vaak van uitspraken over voetballers die nog niet zijn binnengehaald, maar Míchel Sánchez is een uitzondering. De trainer van Ajax spreekt op de persconferentie van woensdag uitgebreid over , die moet overkomen van Girona.

Maandag meldde Cadena SER dat Girona een bod van Ajax op Tsygankov heeft geaccepteerd. Volgens De Telegraaf wil Ajax zijn komst deze week afronden. In de Johan Cruijff ArenA ligt een driejarig contract klaar. De krant meldt verder dat Ajax een bedrag betaalt dat iets onder de vijf miljoen euro ligt, terwijl Girona een deel van de transferrechten behoudt.

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De Oekraïner kan op beide flanken uit de voeten en is een welkome versterking voor Míchel. “Viktor is een speler met een goede werkethiek en hij kan ook bijdragen aan de teamgeest. Ik denk dat hij hier goed kan integreren en hij kan ons helpen met een punt dat ik eerder aanstipte, het afmaken van kansen. Hij is een krachtige speler en hij kan wel degelijk diepte brengen. Met en zonder bal”, wordt de Spanjaar dop de persconferentie geciteerd door Voetbal International.

Als het aan Míchel ligt, is Tsygankov niet de laatste aanwinst. “Ik heb al het vertrouwen in het werk dat Jordi Cruijff verricht om de selectie te verbeteren. Mijn grootste focus ligt nu op het defensieve middenveld en de twee buitenspelers. Wat mij betreft moet het spel altijd gespeeld worden vanuit het middenveld. Als je de baas bent op het middenveld, ben je baas over het spel.”