vertrekt per direct bij SC Cambuur. De huurling van Ajax was pas twee maanden actief in Leeuwarden, maar keert vanwege persoonlijke omstandigheden terug naar Amsterdam.

SC Cambuur haalde Van de Pavert eind juni op huurbasis naar Leeuwarden. De verdediger maakte voornamelijk minuten bij Jong Ajax en kreeg bij de promovendus de kans om ervaring op te doen in de Eredivisie. Dat verblijf is echter van korte duur gebleken. Ajax en SC Cambuur hebben woensdagochtend bekendgemaakt dat de verdediger per direct terugkeert naar de Amsterdamse club. Het nieuws werd zondag al aangekondigd door Voetbal International en Hans Kraay.

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Van de Pavert reageert op de website van Ajax op zijn vertrek uit Leeuwarden: "Door persoonlijke omstandigheden zijn de afgelopen maanden niet gegaan zoals ik had gehoopt. Na constructieve gesprekken hebben we besloten dat een terugkeer naar Ajax op dit moment de juiste stap voor mij is. Ik ben SC Cambuur dankbaar voor de kans, het vertrouwen dat ze in me hebben gesteld en het warme welkom dat ik heb gekregen. Ik wens de club alle succes voor de toekomst."

De verwachting is dat Van de Pavert bij Ajax aansluit bij Jong Ajax. De verdediger maakte nog geen minuten voor Ajax 1.