Eintracht Frankfurt heeft belangstelling voor Ajax-verdediger . Dat meldt Eintracht Frankfurt-watcher Christopher Michel. Baas komt dit seizoen weinig aan spelen toe bij Ajax en lijkt om die reden te kunnen vertrekken.

Eintracht Frankfurt zit krap in de verdedigers en is daarom op zoek naar versterking in het centrum van de defensie. Baas is daarbij in beeld. De 23-jarige verdediger kende vorig seizoen een uitstekend jaar bij Ajax, maar komt onder de nieuwe trainer Míchel Sánchez minder in de plannen voor. Een vertrek van Baas lijkt dan ook bespreekbaar te zijn voor de clubleiding van de Amsterdammers. Ajax heeft met Dies Janse bovendien nog een andere optie voor de achterhoede.

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Eintracht Frankfurt ziet Baas als een geschikte optie vanwege zijn veelzijdigheid. De Nederlander kan als linksback én als linker centrale verdediger uit de voeten. De Duitsers zullen wel diep in de buidel moeten tasten voor Baas, want hij ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Hoe concreet de interesse van Eintracht Frankfurt is, is vooralsnog onduidelijk. Er is nog geen bod uitgebracht op Baas, maar dat kan in de laatste week van de transfermarkt alsnog gebeuren.

Eerder deze transferwindow toonde Eintracht Frankfurt ook al interesse in een speler van Ajax: Anton Gaaei. Tot een transfer kwam het niet, omdat de Duitse club niet het gewenste bedrag op tafel legde.