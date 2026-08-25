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Eintracht Frankfurt hoopt in laatste week op komst Ajax-verdediger

25 augustus 2026, 13:20
Jordi Cruijff van Ajax
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Eintracht Frankfurt heeft belangstelling voor Ajax-verdediger Youri Baas. Dat meldt Eintracht Frankfurt-watcher Christopher Michel. Baas komt dit seizoen weinig aan spelen toe bij Ajax en lijkt om die reden te kunnen vertrekken.

Eintracht Frankfurt zit krap in de verdedigers en is daarom op zoek naar versterking in het centrum van de defensie. Baas is daarbij in beeld. De 23-jarige verdediger kende vorig seizoen een uitstekend jaar bij Ajax, maar komt onder de nieuwe trainer Míchel Sánchez minder in de plannen voor. Een vertrek van Baas lijkt dan ook bespreekbaar te zijn voor de clubleiding van de Amsterdammers. Ajax heeft met Dies Janse bovendien nog een andere optie voor de achterhoede.

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Eintracht Frankfurt ziet Baas als een geschikte optie vanwege zijn veelzijdigheid. De Nederlander kan als linksback én als linker centrale verdediger uit de voeten. De Duitsers zullen wel diep in de buidel moeten tasten voor Baas, want hij ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Hoe concreet de interesse van Eintracht Frankfurt is, is vooralsnog onduidelijk. Er is nog geen bod uitgebracht op Baas, maar dat kan in de laatste week van de transfermarkt alsnog gebeuren.

Eerder deze transferwindow toonde Eintracht Frankfurt ook al interesse in een speler van Ajax: Anton Gaaei. Tot een transfer kwam het niet, omdat de Duitse club niet het gewenste bedrag op tafel legde.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.830 Reacties
1.127 Dagen lid
14.270 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als de situatie 50/50 is dan maar verkopen denk ik!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Youri Baas

Youri Baas
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (17 mrt. 2003)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
33
4
2024/2025
Ajax
23
1
2023/2024
NEC
28
3

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Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Augsburg
0
0
0
2
Bayer 04
0
0
0
3
FC Bayern
0
0
0
4
Dortmund
0
0
0
5
M'gladbach
0
0
0

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