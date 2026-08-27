heeft zich uitgesproken over de interesse van Feyenoord. Eerder deze week werd duidelijk dat Feyenoord belangstelling heeft voor de doelman van FC Groningen, maar een transfer op korte termijn ligt niet voor de hand.

In gesprek met het Dagblad van het Noorden noemt Vaessen de interesse 'leuk'. "Ik zie het wel als compliment. Maar ik denk dat Feyenoord er verder niets mee gaat doen, ook al omdat FC Groningen absoluut niet wil dat ik wegga.”

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In juni verlengde Vaessen zijn contract nog tot medio 2029. De 31-jarige keeper heeft 'met zijn goede verstand' getekend en heeft daar geen spijt van. "Ik heb het hier in Groningen ontzettend naar de zin en ik niet alleen, mijn gezin heeft dat ook."

De interesse van Feyenoord streelt hem evenwel. "Ja, natuurlijk. Ik wil uiteindelijk wel kijken waar mijn niveau ligt en Feyenoord is een mooie club." Als kind was Vaessen supporter van NAC Breda, de club uit zijn geboortestad. "Maar ik vond het altijd ook wel leuk als Feyenoord kampioen werd. Feyenoord past misschien ook wel bij me qua emoties, qua spelbeleving. Maar zoals ik al zei: ik wil het er niet over hebben want het gaat toch niet door."