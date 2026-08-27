Ruud Gullit schrikt: 'Dit kan je nóóit doen, het is niet oké'

Ruud Gullit keurt het gedrag van Mattéo Guendouzi af. Woensdagavond provoceerde de middenvelder van Fenerbahçe het publiek van Olympique Lyon. Volgens Gullit had Guendouzi zich moeten beheersen, ondanks de vijandige ontvangst die hij kreeg in Lyon.

Fenerbahçe was woensdag met 1-2 te sterk voor Lyon in de returnwedstrijd van de play-offs om een plek in de competitiefase van de Champions League. Na het 1-1 gelijkspel in Istanbul van een week eerder was dat voldoende voor de Turkse topclub om zich voor het eerst sinds het seizoen 2008/09 weer eens te plaatsen voor het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

Guendouzi (27) werd tijdens de wedstrijd al veelvuldig uitgefloten door de Lyon-supporters. De middenvelder liet zichzelf ook niet onbetuigd. Zo stak hij zijn middelvinger op naar het thuispubliek en zou hij meermaals 'Allez L'OM' hebben geroepen, een verwijzing naar zijn vroegere werkgever Olympique Marseille - een rivaal van Lyon.

Het leidde op het veld al tot een felle confrontatie, Bij het betreden van de catacomben werd Guendouzi vervolgens belaagd door een supporter die hem met een vliegende karatetrap probeerde te raken. Daarop barstte opnieuw een enorme chaos los.

© Imago

"Het kan niet”, zegt Gullit over het gedrag van Guendouzi. “De frustratie snap ik, maar je hebt er niets aan. Deze krijgt straks ook weer tien wedstrijden schorsing. Dat heb je gewoon niet nodig. Soms laat je je meeslepen in de hectiek en door wat er om je heen gebeurt. Dan kun je weleens verkeerde dingen doen, maar dat wil je niet. Ook bij Argentinië heeft iemand al tien wedstrijden gekregen”, doelt hij bij Ziggo Sport op Leandro Paredes. “Het is soms heel moeilijk om die emoties in bedwang te houden, dat snap ik, maar je moet het toch doen."

Clubs doen er volgens Gullit goed aan om gedragsregels op te stellen. "Ik vind ook dat een club een beetje verantwoordelijk is voor zijn spelers. Ik weet nog dat wij bijvoorbeeld bij Milan bepaalde etiquette hadden en daar moest je je aan houden. Wat er ook gebeurde: dit kon je nooit doen. Ook al vond je dat je in je recht stond, dit deed je gewoon niet. Nooit."

"Het is niet oké. Nee, absoluut niet. Want je komt elkaar altijd weer tegen. Er komt een moment waarop je elkaar opnieuw tegenkomt en dan wil je dit gewoon niet hebben”, weet Gullit. “Rivaliteit vind ik prima. Ik heb dat meegemaakt toen we met Feyenoord tegen Ajax speelden. Maar dat was een gezonde rivaliteit. Zo moet het ook zijn. Bij Milan en Inter heb ik hetzelfde meegemaakt, nota bene in één stad. Ook dat was een gezonde rivaliteit. Je jent en plaagt elkaar een beetje, maar het moet nooit gewelddadig worden. Dat moet je altijd in je achterhoofd houden."