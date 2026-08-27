Feyenoord weet welke acht clubs het tegenover zich krijgt in de competitiefase van de Champions League. De Rotterdammers gingen donderdagavond vanuit pot 3 de loting in en werden gekoppeld aan onder meer FC Barcelona en Internazionale.
Feyenoord zat bij de loting in pot 3. Iedere deelnemer aan de competitiefase krijgt twee clubs uit elk van de vier potten tegenover zich. Uit iedere pot wordt één tegenstander thuis en één tegenstander uit getroffen.
Voor Feyenoord leverde dat de volgende loting op:
Anders dan in het vroegere groepsfaseformat treft Feyenoord iedere tegenstander slechts één keer. Alle 36 deelnemers staan bovendien samen in één ranglijst. Een overwinning levert drie punten op en een gelijkspel één.
Feyenoord speelt vier wedstrijden in De Kuip en gaat vier keer op bezoek bij een tegenstander. Wanneer de afzonderlijke duels precies worden afgewerkt en hoe laat er wordt afgetrapt, maakt de UEFA uiterlijk zaterdag 29 augustus bekend.
De competitiefase begint al in september en loopt door tot eind januari. De UEFA heeft de acht speelrondes als volgt vastgesteld:
Na acht wedstrijden wordt de balans opgemaakt. De nummers één tot en met acht plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. Clubs die tussen plaats negen en 24 eindigen, moeten via een tussenronde proberen de laatste zestien te bereiken. Voor de nummers 25 tot en met 36 zit het Europese seizoen er direct op; doorstromen naar de Europa League is niet mogelijk.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.