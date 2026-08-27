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Dit zijn alle tegenstanders van Feyenoord in de Champions League

27 augustus 2026, 19:01
Giovanni van Bronckhorst
Foto: © Imago
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Feyenoord weet welke acht clubs het tegenover zich krijgt in de competitiefase van de Champions League. De Rotterdammers gingen donderdagavond vanuit pot 3 de loting in en werden gekoppeld aan onder meer FC Barcelona en Internazionale.

Dit zijn de acht tegenstanders van Feyenoord

Feyenoord zat bij de loting in pot 3. Iedere deelnemer aan de competitiefase krijgt twee clubs uit elk van de vier potten tegenover zich. Uit iedere pot wordt één tegenstander thuis en één tegenstander uit getroffen.

Voor Feyenoord leverde dat de volgende loting op:

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  • Pot 1: Internazionale (thuis) en FC Barcelona (uit)
  • Pot 2: FC Porto (thuis) en Real Betis (uit)
  • Pot 3: RB Leipzig (thuis) en Galatasaray (uit)
  • Pot 4: Como (thuis) en Viking (uit)

Anders dan in het vroegere groepsfaseformat treft Feyenoord iedere tegenstander slechts één keer. Alle 36 deelnemers staan bovendien samen in één ranglijst. Een overwinning levert drie punten op en een gelijkspel één.

Wanneer speelt Feyenoord in de Champions League?

Feyenoord speelt vier wedstrijden in De Kuip en gaat vier keer op bezoek bij een tegenstander. Wanneer de afzonderlijke duels precies worden afgewerkt en hoe laat er wordt afgetrapt, maakt de UEFA uiterlijk zaterdag 29 augustus bekend.

De competitiefase begint al in september en loopt door tot eind januari. De UEFA heeft de acht speelrondes als volgt vastgesteld:

  • Speelronde 1: 8, 9 of 10 september 2026
  • Speelronde 2: 13 of 14 oktober 2026
  • Speelronde 3: 20 of 21 oktober 2026
  • Speelronde 4: 3 of 4 november 2026
  • Speelronde 5: 24 of 25 november 2026
  • Speelronde 6: 8 of 9 december 2026
  • Speelronde 7: 19 of 20 januari 2027
  • Speelronde 8: 27 januari 2027

Na acht wedstrijden wordt de balans opgemaakt. De nummers één tot en met acht plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. Clubs die tussen plaats negen en 24 eindigen, moeten via een tussenronde proberen de laatste zestien te bereiken. Voor de nummers 25 tot en met 36 zit het Europese seizoen er direct op; doorstromen naar de Europa League is niet mogelijk.

Zie je Feyenoord de knock-outfase bereiken?

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EuropaMango
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EuropaMango
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Haha die "sad van Bronckhorst" als afbeelding is wel goud. 😅

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
79 Reacties
60 Dagen lid
193 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Haha die "sad van Bronckhorst" als afbeelding is wel goud. 😅

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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