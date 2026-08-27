Feyenoord weet welke acht clubs het tegenover zich krijgt in de competitiefase van de Champions League. De Rotterdammers gingen donderdagavond vanuit pot 3 de loting in en werden gekoppeld aan onder meer FC Barcelona en Internazionale.

Dit zijn de acht tegenstanders van Feyenoord

Feyenoord zat bij de loting in pot 3. Iedere deelnemer aan de competitiefase krijgt twee clubs uit elk van de vier potten tegenover zich. Uit iedere pot wordt één tegenstander thuis en één tegenstander uit getroffen.

Voor Feyenoord leverde dat de volgende loting op:

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Pot 1: Internazionale (thuis) en FC Barcelona (uit)

Internazionale (thuis) en FC Barcelona (uit) Pot 2: FC Porto (thuis) en Real Betis (uit)

FC Porto (thuis) en Real Betis (uit) Pot 3: RB Leipzig (thuis) en Galatasaray (uit)

RB Leipzig (thuis) en Galatasaray (uit) Pot 4: Como (thuis) en Viking (uit)

Anders dan in het vroegere groepsfaseformat treft Feyenoord iedere tegenstander slechts één keer. Alle 36 deelnemers staan bovendien samen in één ranglijst. Een overwinning levert drie punten op en een gelijkspel één.

Wanneer speelt Feyenoord in de Champions League?

Feyenoord speelt vier wedstrijden in De Kuip en gaat vier keer op bezoek bij een tegenstander. Wanneer de afzonderlijke duels precies worden afgewerkt en hoe laat er wordt afgetrapt, maakt de UEFA uiterlijk zaterdag 29 augustus bekend.

De competitiefase begint al in september en loopt door tot eind januari. De UEFA heeft de acht speelrondes als volgt vastgesteld:

Speelronde 1: 8, 9 of 10 september 2026

8, 9 of 10 september 2026 Speelronde 2: 13 of 14 oktober 2026

13 of 14 oktober 2026 Speelronde 3: 20 of 21 oktober 2026

20 of 21 oktober 2026 Speelronde 4: 3 of 4 november 2026

3 of 4 november 2026 Speelronde 5: 24 of 25 november 2026

24 of 25 november 2026 Speelronde 6: 8 of 9 december 2026

8 of 9 december 2026 Speelronde 7: 19 of 20 januari 2027

19 of 20 januari 2027 Speelronde 8: 27 januari 2027

Na acht wedstrijden wordt de balans opgemaakt. De nummers één tot en met acht plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. Clubs die tussen plaats negen en 24 eindigen, moeten via een tussenronde proberen de laatste zestien te bereiken. Voor de nummers 25 tot en met 36 zit het Europese seizoen er direct op; doorstromen naar de Europa League is niet mogelijk.