‘Azzedine Ounahi op weg naar Eredivisie, maar niet naar Ajax’

Mundo Deportivo is dinsdagavond met groot nieuws naar buiten getreden over . Volgens de Catalaanse sportkrant is de kans namelijk groot dat de Marokkaanse middenvelder van Girona deze maand nog overstapt naar de Eredivisie.

Ajax leek aanvankelijk de beste papieren te hebben om Ounahi in te lijven. De Amsterdammers worden al geruime tijd in verband gebracht met de komst van de creatieveling. Na de komst van Julian Brandt leek de komst van Ounahi van de baan.

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Voetbal International meldde maandag echter dat Ounahi zelf niet onwelwillend tegenover een overstap naar Amsterdam zou staan. Het weekblad voegde daar echter aan toe dat de vraag vooral is of de Amsterdammers de transfer financieel zouden kunnen realiseren.

De komst van Ounahi lijkt echter ver weg voor Ajax: volgens Mundo Deportivo is PSV nu de gedoodverfde favoriet in de strijd om de 26-jarige Marokkaan. De Eindhovenaren zijn naar verluidt in onderhandeling met Girona en zouden zelfs al een formeel bod hebben uitgebracht. Mundo Deportivo verwacht niet dat PSV de ontsnappingsclausule voor Ounahi van 25 miljoen euro zal neertellen, maar dicht de regerend landskampioen wel een goede kans toe om hem naar Eindhoven te halen.