Ajax krijgt miljoenen en verkoopt binnen één half uur twee verdedigers

Ajax heeft definitief afscheid genomen van en . De twee centrale verdedigers vertrekken naar respectievelijk Borussia Mönchengladbach en NEC. De transfers zijn kort na elkaar bekendgemaakt.

De transfers van Itakura en Kaplan hingen al een tijdje in de lucht, maar werden donderdag kort na elkaar officieel bevestigd. In het geval van Itakura lijdt Ajax fors verlies. De transfersom bedraagt een vast bedrag van 3,5 miljoen euro, dat via bonussen nog kan oplopen tot maximaal vier miljoen euro. Daarnaast heeft Ajax een doorverkooppercentage bedongen. Dat bedrag staat in schril contrast met de 10,5 miljoen euro die de Amsterdammers in de zomer van 2025 nog voor hem betaalden aan diezelfde club.

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Kaplan maakt volgens het Algemeen Dagblad voor een transfersom van 2,5 miljoen euro de overstap naar NEC, de club waarvoor hij vorig seizoen al op huurbasis uitkwam. Technisch directeur Carlos Aalbers van NEC is dolblij dat de Turkse verdediger terugkeert: "Ahmetcan was een belangrijke schakel in het succesjaar dat we achter de rug hebben. Achter de schermen zijn we lang bezig geweest om zijn komst te realiseren. We zijn blij dat het nu eindelijk gelukt is. Ahmetcan kampt nu nog met een blessure en start direct met onze staf aan zijn revalidatie. Samen doen we er alles aan hem na de volgende interlandperiode van september terug op het veld te hebben."

Ook voor technisch directeur Jordi Cruijff is het goed nieuws. Sinds zijn komst probeert hij de nodige overbodige spelers van de hand te doen om meer ruimte in het salarishuis te creëren, maar dat blijkt niet altijd eenvoudig. Met het vertrek van Itakura en Kaplan ziet Ajax nu twee verdedigers vertrekken die weinig aanspraak maakten op een basisplaats in de Johan Cruijff ArenA.

De afgelopen dagen nam Cruijff ook al afscheid van andere overbodige spelers, zoals als Tristan Gooijer en Don-Angelo Konadu. De twee jongelingen zijn allebei vertrokken naar het Belgische Lommel.