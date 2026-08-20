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Ajax krijgt miljoenen en verkoopt binnen één half uur twee verdedigers

20 augustus 2026, 10:35
Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
8 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Ajax heeft definitief afscheid genomen van Ko Itakura en Ahmetcan Kaplan. De twee centrale verdedigers vertrekken naar respectievelijk Borussia Mönchengladbach en NEC. De transfers zijn kort na elkaar bekendgemaakt.

De transfers van Itakura en Kaplan hingen al een tijdje in de lucht, maar werden donderdag kort na elkaar officieel bevestigd. In het geval van Itakura lijdt Ajax fors verlies. De transfersom bedraagt een vast bedrag van 3,5 miljoen euro, dat via bonussen nog kan oplopen tot maximaal vier miljoen euro. Daarnaast heeft Ajax een doorverkooppercentage bedongen. Dat bedrag staat in schril contrast met de 10,5 miljoen euro die de Amsterdammers in de zomer van 2025 nog voor hem betaalden aan diezelfde club.

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Kaplan maakt volgens het Algemeen Dagblad voor een transfersom van 2,5 miljoen euro de overstap naar NEC, de club waarvoor hij vorig seizoen al op huurbasis uitkwam. Technisch directeur Carlos Aalbers van NEC is dolblij dat de Turkse verdediger terugkeert: "Ahmetcan was een belangrijke schakel in het succesjaar dat we achter de rug hebben. Achter de schermen zijn we lang bezig geweest om zijn komst te realiseren. We zijn blij dat het nu eindelijk gelukt is. Ahmetcan kampt nu nog met een blessure en start direct met onze staf aan zijn revalidatie. Samen doen we er alles aan hem na de volgende interlandperiode van september terug op het veld te hebben."

Ook voor technisch directeur Jordi Cruijff is het goed nieuws. Sinds zijn komst probeert hij de nodige overbodige spelers van de hand te doen om meer ruimte in het salarishuis te creëren, maar dat blijkt niet altijd eenvoudig. Met het vertrek van Itakura en Kaplan ziet Ajax nu twee verdedigers vertrekken die weinig aanspraak maakten op een basisplaats in de Johan Cruijff ArenA.

De afgelopen dagen nam Cruijff ook al afscheid van andere overbodige spelers, zoals als Tristan Gooijer en Don-Angelo Konadu. De twee jongelingen zijn allebei vertrokken naar het Belgische Lommel.

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Kicker
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Met de verkoop van deze 2 spelers heb je inclusief de verwachte bonussen structureel zo'n 5,5 mln op de salarissen bespaard. Nu moet er wel een goede cv verdediger komen die je grotendeels kan financieren met de verkoop van Sutalo inclusief zijn bespaard salaris. In andere gevallen moet je hem voorlopig aanhouden.

Veluwe
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Krijgt miljoenen? Aankoop 20 mln, verkoop 6 mln

flaco
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flaco
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dit dus. Ajax schrijft 14 miljoen af zou een betere kop zijn.

Allback
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Nu nog Sutalo en dan moet je een hele goede centrale verdediger ervoor terughalen. Met Bouwman in de basis ga je het niet redden

Kramer
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Kom er maar in, dikke verliezen, net zo slecht als Kroes, weggeefprijzen. 😅

CG
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Zwakke spelers weg doen en het geld innen. Dan alleen naar voren gaan kijken en zeker niet naar achteren!!

EuropaMango
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Noodzakelijk kwaad... jammer dat er zoveel verlies is geleden, maar je verliest meer als je ze laat blijven en hun contract uitdienen. We hopen dan maar op mooie clausules die wat op kunnen leveren in de toekomst.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
741 Reacties
767 Dagen lid
1.750 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Met de verkoop van deze 2 spelers heb je inclusief de verwachte bonussen structureel zo'n 5,5 mln op de salarissen bespaard. Nu moet er wel een goede cv verdediger komen die je grotendeels kan financieren met de verkoop van Sutalo inclusief zijn bespaard salaris. In andere gevallen moet je hem voorlopig aanhouden.

Veluwe
266 Reacties
302 Dagen lid
397 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Krijgt miljoenen? Aankoop 20 mln, verkoop 6 mln

flaco
49 Reacties
1.021 Dagen lid
352 Likes
flaco
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  • 0
    + 1
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dit dus. Ajax schrijft 14 miljoen af zou een betere kop zijn.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.208 Reacties
1.423 Dagen lid
5.913 Likes
Allback
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  • 1
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Nu nog Sutalo en dan moet je een hele goede centrale verdediger ervoor terughalen. Met Bouwman in de basis ga je het niet redden

Kramer
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3.195 Reacties
1.423 Dagen lid
20.602 Likes
Kramer
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Kom er maar in, dikke verliezen, net zo slecht als Kroes, weggeefprijzen. 😅

CG
3.799 Reacties
1.122 Dagen lid
14.231 Likes
CG
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Zwakke spelers weg doen en het geld innen. Dan alleen naar voren gaan kijken en zeker niet naar achteren!!

EuropaMango
69 Reacties
53 Dagen lid
154 Likes
EuropaMango
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  • 0
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Noodzakelijk kwaad... jammer dat er zoveel verlies is geleden, maar je verliest meer als je ze laat blijven en hun contract uitdienen. We hopen dan maar op mooie clausules die wat op kunnen leveren in de toekomst.

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Don-Angelo Konadu

Don-Angelo Konadu
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (3 mei 2006)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
-
-
2025/2026
Ajax
9
0
2025/2026
Jong Ajax
17
3
2024/2025
Ajax
3
0

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