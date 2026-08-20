Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel Sánchez kiest voor 'vaste gezichten' tegen Sion

Ajax moet nog één rondje overleven om zich te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League. FC Sion is de tegenstander van de ploeg van trainer Míchel Sánchez. FCUpdate doet een gooi naar de vermoedelijke opstelling van de Amsterdammers in Zwitserland.

De Amsterdammers willen in Sion de nare smaak van de afgelopen week wegspoelen. Zowel tegen Shelbourne FC als sc Heerenveen kwam Ajax niet verder dan 2-2. In beide duels kon Míchel Sánchez niet meer beschikken over Mika Godts. Vooral zijn afwezigheid lijkt de Amsterdammers momenteel kopzorgen op te leveren.

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Tegen Heerenveen nam Abdellah Ouazane de plek van Godts in. De talentvolle speler maakte een fraaie goal, maar kende voor de rest een teleurstellend optreden. Toch lijkt het erop dat de zeventienjarige opnieuw afstevent op een basisplaats. Dat geldt niet voor Daley Blind en Maher Carrizo. Zij ontbraken woensdag op de training van de Amsterdammers.

In de vorige Europese duels koos Sánchez in de heenwedstrijd vaak voor de standaardnamen, terwijl er in de return ruimte was voor nieuwe gezichten. Vermoedelijk doet de Spanjaard tegen Sion hetzelfde.

Marc-André ter Stegen staat onder de lat, terwijl Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas en Caio Henrique de achterhoede vormen. Op het middenveld krijgen wederom Davy Klaassen, Youri Regeer en Oscar Gloukh de kans. Naast Ouazane staan opnieuw Kasper Dolberg en Steven Berghuis in de voorhoede.

Ajax trapt vanavond om 20.15 uur af tegen Sion.

FC Sion - Ajax niet op tv

Omdat niet Ziggo Sport, maar KIJK de uitzendrechten van het duel tussen FC Sion en Ajax heeft, moet iedereen eenmalig 4,99 euro betalen om de wedstrijd live te bekijken.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Ouazane.