Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel Sánchez kiest voor 'vaste gezichten' tegen Sion

20 augustus 2026, 07:25
Ajax-trainer Michel Sanchez
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

Ajax moet nog één rondje overleven om zich te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League. FC Sion is de tegenstander van de ploeg van trainer Míchel Sánchez. FCUpdate doet een gooi naar de vermoedelijke opstelling van de Amsterdammers in Zwitserland.

De Amsterdammers willen in Sion de nare smaak van de afgelopen week wegspoelen. Zowel tegen Shelbourne FC als sc Heerenveen kwam Ajax niet verder dan 2-2. In beide duels kon Míchel Sánchez niet meer beschikken over Mika Godts. Vooral zijn afwezigheid lijkt de Amsterdammers momenteel kopzorgen op te leveren.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Heerenveen nam Abdellah Ouazane de plek van Godts in. De talentvolle speler maakte een fraaie goal, maar kende voor de rest een teleurstellend optreden. Toch lijkt het erop dat de zeventienjarige opnieuw afstevent op een basisplaats. Dat geldt niet voor Daley Blind en Maher Carrizo. Zij ontbraken woensdag op de training van de Amsterdammers.

In de vorige Europese duels koos Sánchez in de heenwedstrijd vaak voor de standaardnamen, terwijl er in de return ruimte was voor nieuwe gezichten. Vermoedelijk doet de Spanjaard tegen Sion hetzelfde.

Marc-André ter Stegen staat onder de lat, terwijl Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas en Caio Henrique de achterhoede vormen. Op het middenveld krijgen wederom Davy Klaassen, Youri Regeer en Oscar Gloukh de kans. Naast Ouazane staan opnieuw Kasper Dolberg en Steven Berghuis in de voorhoede.

Ajax trapt vanavond om 20.15 uur af tegen Sion.

FC Sion - Ajax niet op tv

Omdat niet Ziggo Sport, maar KIJK de uitzendrechten van het duel tussen FC Sion en Ajax heeft, moet iedereen eenmalig 4,99 euro betalen om de wedstrijd live te bekijken.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Ouazane.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Grote naam staat open voor transfer naar Ajax als opvolger Mika Godts

Grote naam staat open voor transfer naar Ajax als opvolger Mika Godts

  • Gisteren, 07:46
  • Gisteren, 07:46
  • 15
Ko Itakura en Ayase Ueda

Ajax accepteert miljoenenverlies: Ko Itakura keert definitief terug naar oude club

  • di 18 augustus, 20:16
  • 18 aug. 20:16
  • 17
Jordi Cruijff

Mysterieuze hint over mogelijke nummer 6 Ajax: 'Hij speelt deze week tegen Nederlandse club'

  • di 18 augustus, 16:03
  • 18 aug. 16:03
  • 14
0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.998 Reacties
1.165 Dagen lid
18.782 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij wil graag onderuit gaan met zijn Russische roulette spelers plank voor zijn Hoofd

Kicker
740 Reacties
767 Dagen lid
1.747 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Michel stelt weer zijn favoriete spelers op het middenveld en spits op. Het is maar te hopen dat het doemscenario waar Klaassen ons voor waarschuwt niet bewaarheid wordt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.998 Reacties
1.165 Dagen lid
18.782 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij wil graag onderuit gaan met zijn Russische roulette spelers plank voor zijn Hoofd

Kicker
740 Reacties
767 Dagen lid
1.747 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Michel stelt weer zijn favoriete spelers op het middenveld en spits op. Het is maar te hopen dat het doemscenario waar Klaassen ons voor waarschuwt niet bewaarheid wordt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sion - Ajax

FC Sion
20:15
Ajax
Vandaag om 20:15
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws