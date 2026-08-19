AD onthult financiële truc waarmee Ajax Julian Brandt wist te overtuigen

Het Algemeen Dagblad is met nieuwe informatie gekomen over de overgang van Julian Brandt naar Ajax. De Amsterdammers konden het voormalige Duitse toptalent mede dankzij een loyaliteitsbonus overtuigen van een overgang naar de Johan Cruijff ArenA.
Brandt tekende deze transferzomer zeer verrassend bij Ajax. De middenvelder annex buitenspeler lag met zijn salaris bij Borussia Dortmund ‘ver boven de normen’ van Ajax, zo weet het AD. Toch was het middels een loyaliteitsbonus mogelijk om de Duitser naar Amsterdam te halen.
Met een loyaliteitsbonus kunnen clubs hun financiële mogelijkheden oprekken. Als een speler aan het maximale loon binnen het salarishuis zit, kan die bonus dat bedrag met een paar ton verhogen.
De loyaliteitsbonus komt in de praktijk neer op een verkapte jaarlijkse salarisverhoging. Omdat deze niet als structurele loonsverhoging wordt geregistreerd, blijven clubs formeel binnen de reglementaire kaders. Voor spelers betekent het echter dat hun inkomsten in veel gevallen ieder jaar aanzienlijk toenemen.
Naast een loyaliteitsbonus kreeg Brandt tekengeld mee bij zijn contractondertekening bij Ajax. “Een ‘bonus’ die vaak in de miljoenen kan lopen, zeker als een speler – zoals ook in het geval van Brandt – een transfervrije status heeft”, aldus het AD. “Dit tekengeld ofwel de ‘sign-on fee’ wordt niet uitgesmeerd over de jaren dat een contract duurt, maar moet binnen achttien maanden worden uitgekeerd”, legt het uit.
Hoeveel tekengeld Brandt precies heeft gekregen, is onbekend.
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Klinkt inmiddels toch wel alsof er aardige financiele risico's genomen worden deze transferperiode. Als ik ook lees dat ze verder wilden gaan dan psv voor Geertruida. Hopelijk gaat dat allemaal goed, korte termijn denken kan slecht uitpakken zonder tweede CL ticket dit seizoen.
precies ook mijn gedachte toen ik het las. Klinkt niet als financieel stabiel. Nu hoop ik toch dat Ajax niet voor Geertruida en/of Lang gaat. Betere opties beschikbaar voor minder geld. En beide spelers zijn ook een risico vind ik, Lang is een moeilijk mannetje, Geertruida met zijn 010 verleden.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Klinkt inmiddels toch wel alsof er aardige financiele risico's genomen worden deze transferperiode. Als ik ook lees dat ze verder wilden gaan dan psv voor Geertruida. Hopelijk gaat dat allemaal goed, korte termijn denken kan slecht uitpakken zonder tweede CL ticket dit seizoen.
precies ook mijn gedachte toen ik het las. Klinkt niet als financieel stabiel. Nu hoop ik toch dat Ajax niet voor Geertruida en/of Lang gaat. Betere opties beschikbaar voor minder geld. En beide spelers zijn ook een risico vind ik, Lang is een moeilijk mannetje, Geertruida met zijn 010 verleden.