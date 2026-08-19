AD onthult financiële truc waarmee Ajax Julian Brandt wist te overtuigen

Het Algemeen Dagblad is met nieuwe informatie gekomen over de overgang van naar Ajax. De Amsterdammers konden het voormalige Duitse toptalent mede dankzij een loyaliteitsbonus overtuigen van een overgang naar de Johan Cruijff ArenA.

Brandt tekende deze transferzomer zeer verrassend bij Ajax. De middenvelder annex buitenspeler lag met zijn salaris bij Borussia Dortmund ‘ver boven de normen’ van Ajax, zo weet het AD. Toch was het middels een loyaliteitsbonus mogelijk om de Duitser naar Amsterdam te halen.

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Met een loyaliteitsbonus kunnen clubs hun financiële mogelijkheden oprekken. Als een speler aan het maximale loon binnen het salarishuis zit, kan die bonus dat bedrag met een paar ton verhogen.

De loyaliteitsbonus komt in de praktijk neer op een verkapte jaarlijkse salarisverhoging. Omdat deze niet als structurele loonsverhoging wordt geregistreerd, blijven clubs formeel binnen de reglementaire kaders. Voor spelers betekent het echter dat hun inkomsten in veel gevallen ieder jaar aanzienlijk toenemen.

Tekengeld Brandt

Naast een loyaliteitsbonus kreeg Brandt tekengeld mee bij zijn contractondertekening bij Ajax. “Een ‘bonus’ die vaak in de miljoenen kan lopen, zeker als een speler – zoals ook in het geval van Brandt – een transfervrije status heeft”, aldus het AD. “Dit tekengeld ofwel de ‘sign-on fee’ wordt niet uitgesmeerd over de jaren dat een contract duurt, maar moet binnen achttien maanden worden uitgekeerd”, legt het uit.

Hoeveel tekengeld Brandt precies heeft gekregen, is onbekend.