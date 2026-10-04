Mark van Rijswijk uit keiharde kritiek op Ajax-keeper Femke Liefting

beleeft een moeizame seizoensstart in de Vrouwen Eredivisie. De 21-jarige keeper van Ajax ging zondagmiddag opnieuw opzichtig in de fout, ditmaal tijdens De Klassieker tegen Feyenoord.

Ajax kent vooralsnog een prima seizoen in de Vrouwen Eredivisie. De Amsterdammers wonnen vijf van hun eerste zes wedstrijden en staan momenteel tweede op de ranglijst, achter het nog foutloze FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

In de wedstrijd tegen aartsrivaal Feyenoord was er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Ajax. Het elftal van hoofdtrainer Anouk Bruil was in eigen huis de bovenliggende partij en leidde halverwege met 2-0, door doelpunten van Sari Kees en Sherida Spitse (strafschop).

Vrijwel meteen na rust werd Feyenoord echter terug in de wedstrijd geholpen door Liefting. De keeper van Ajax kwam ontzettend wild uit bij een lange bal en torpedeerde tegenstander Fleur Stoit vervolgens. Een gele kaart voor Liefting en een strafschop voor Feyenoord volgden, waarna Victoria DellaPeruta vanaf elf meter voor de aansluitingstreffer zorgde: 2-1.

ESPN-commentator Mark van Rijswijk is kritisch op Liefting. “Ze komt, maar moet eigenlijk niet komen… Liefting maakt toch allesbehalve een zekere indruk dit seizoen, hoor.”

Van Rijswijk doelt op het doelpunt dat Liefting, die dit seizoen door Ajax wordt gehuurd van Chelsea, twee weken geleden incasseerde tegen AZ. Toen liet zij zich verrassen door een lange bal vanaf eigen helft van AZ-verdediger Maudy Stoop en kwam zij ook al negatief in het nieuws. “Ze maakt opvallend veel fouten voor een keeper met haar talent. Ze zit niet in de lekkerste fase”, aldus Van Rijswijk.