Journalist Jeroen Kapteijns is dit weekend kritisch over de wijze waarop commentatoren van ESPN verslag doen van het vrouwenvoetbal. Aanleiding is het commentaar van Wesley Bekker zaterdagmiddag bij het Eredivisie-duel tussen de vrouwen van Ajax en AZ.

Het dameselftal van Ajax wist zondag op eigen veld met ruime cijfers te winnen van AZ (5-1). Het openingsdoelpunt werd na negen minuten voetballen gemaakt door Amber Visscher: haar indraaiende hoekschop vloog over AZ-keeper Feber Copier heen en viel in één keer binnen.

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Bekker verzorgde het commentaar bij de wedstrijd namens ESPN en stak zijn enthousiasme na de treffer van Visscher niet onder stoelen of banken. “Ja, die zit erin! Olimpico! Corner in één keer!”, riep de commentator.

Kapteijns is kritisch op het commentaar van Bekker: de journalist van De Telegraaf lijkt van mening te zijn dat de commentator onvoldoende oog heeft voor het mistasten van Copier bij de hoekschop van Visscher. “De commentatoren van ESPN slaan wel een beetje de plank mis met dat enorme enthousiasme voor iedere bal die erin vliegt doordat de keepers bij het vrouwenvoetbal de fout ingaan en dat dan betitelen als een soort wereldgoal”, schrijft Kapteijns op X.

Kapteijns krijgt opvallend veel bijval, bijvoorbeeld van collega-journalist Rik Elfrink. “Klinkt enorm verzuurd en dat is niet zo bedoeld, maar juist als ze het iets rustiger zouden beschouwen en niet zo snel een wereldwonder zien (ik overdrijf bewust), kan de sport rustig doorgroeien”, stelt de verslaggever van het Eindhovens Dagblad. “De keepers blijven het grootste probleem. Het veldspel wordt wel steeds beter”, voegt hij er nog aan toe.

Ook minder bekende kijkers scharen zich achter Kapteijns. “De media proberen vrouwenvoetbal op elke manier te pushen. Iemand ooit de kijkcijfers gepubliceerd? Dat komt met dit soort dingen elke keer weer naar boven”, reageert iemand bijvoorbeeld. Een ander reageert met: “Dat komt omdat we het verplicht allemaal leuk moeten vinden.”