Serdar Gözübüyük en Wout Weghorst zijn elkaar spuugzat bij FC Twente - PSV

Serdar Gözübüyük is het gedrag van tijdens FC Twente - PSV spuugzat. De scheidsrechter slingerde de ervaren aanvaller van FC Twente op slag van rust op de bon. Weghorst is op zijn beurt niet blij met het optreden van Gözübüyük tijdens het Eredivisie-duel.

FC Twente mocht zondag in de 42ste minuut bij een 1-2 tussenstand een hoekschop nemen. Younes Taha stond klaar om de bal in te brengen, maar voordat hij mocht aanleggen, floot Gözübüyük op zijn fluitje. De arbiter toonde Weghorst een gele kaart en maakte in woord en gebaar duidelijk het gemekker van de routinier zat te zijn.

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Weghorst leek zich bij Gözübüyük te beklagen vanwege een wond op zijn linkerkuit. Die blessure liep de spits eerder in de wedstrijd op door toedoen van Armando Obispo. Gözübüyük bestraft de PSV-verdediger echter niet.

Het was niet de eerste keer dat Gözübüyük en Weghorst het verbaal met elkaar aan de stok kregen tijdens de wedstrijd. Na de gelijkmaker van Guus Til na een klein halfuur uitte Weghorst al eens zijn onvrede over Gözübüyük. Weghorst kreeg in aanloop naar dat doelpunt een duwtje in zijn rug van Obispo, maar Gözübüyük besloot niet te fluiten voor een overtreding van de verdediger. PSV kon vervolgens scoren.

PSV leidt halverwege overigens met 1-2 in De Grolsch Veste. FC Twente nam na een klein kwartier spelen nog wel brutaal de leiding dankzij een doelpunt van Taha, maar de regerend landskampioen wist het duel nog voor het verstrijken van het eerste halfuur te kantelen via een dubbelslag van Til.