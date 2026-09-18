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Weghorst doet bijzondere onthulling over mislopen Oranje: 'Ik heb niks gehoord'

18 september 2026, 17:28
Wout Weghorst Oranje
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Wout Weghorst ontbreekt in de allereerste selectie van bondscoach Xavi Hernández en heeft bovendien niets van de Spaanse keuzeheer vernomen. De 34-jarige spits van FC Twente wist drie weken geleden via de communicatie richting de clubs al dat hij buiten de voorselectie was gelaten, maar bleef stiekem hopen op een uitnodiging. "Verwachtingen moet je nooit te veel hebben, maar ik heb niks gehoord", onthult Weghorst tegenover RTV Oost.

De aanvaller zag de beslissing uiteindelijk wel aankomen. "De voorselectie is drie weken geleden bekend geworden en ik wist dat ik daar niet bij zat. Toen heb ik er de afgelopen weken nog alles aan gedaan, maar ik zat er niet bij. Je wordt natuurlijk ook ouder, 34, uiteindelijk ga je nu met een nieuwe bondscoach en een nieuwe lichting aan de gang." Weghorst benadrukt desondanks dat hij nog altijd beschikbaar is voor Oranje. "Ik bedank natuurlijk niet, het is de grootste trots die er is om voor je land uit te komen. Ik weet ook dat ik mijn waarde heb gehad voor het team in mijn rol als pinchhitter."

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De spits voelde de bij afgelopen zomer al wel een beetje hangen. "Op het WK had ik al wel het gevoel dat dit wel eens mijn laatste kans kon zijn. Bij die penalty schoot de gedachte dat dat mijn laatste bal zou kunnen zijn ook door mijn hoofd." Een definitief afscheid wil Weghorst echter niet aankondigen. "Als ze nu kiezen voor een andere route dan is dat hun goed recht, ik blijf altijd beschikbaar. Het is een keuze die nu gemaakt wordt, misschien word ik straks wel gemist en misschien ook helemaal niet. Dat zou een mooi teken zijn voor het Nederlandse voetbal natuurlijk."

Weghorst maakte in 2018 tegen Engeland zijn debuut voor Oranje en kwam sindsdien tot 53 interlands en veertien doelpunten. De aanvaller speelde twee WK's en twee EK's en groeide vooral uit tot een belangrijke pinchhitter. Zijn meest memorabele optreden volgde op het WK 2022, toen hij tegen Argentinië als invaller twee keer scoorde en Oranje na een 2-0 achterstand terugbracht naar 2-2.

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Jopie14
626 Reacties
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Jopie14
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Kom op Wout, jouw tijd zit er op. Met als die van Memphis.

Dave80
141 Reacties
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Dave80
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sorry maar Wout is het niet meer. Al doet hij het goed bij Twente

dilima1966
4.172 Reacties
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dilima1966
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Nee jij heb er ook niets te zoeken woutje

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
626 Reacties
227 Dagen lid
750 Likes
Jopie14
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Kom op Wout, jouw tijd zit er op. Met als die van Memphis.

Dave80
141 Reacties
801 Dagen lid
689 Likes
Dave80
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sorry maar Wout is het niet meer. Al doet hij het goed bij Twente

dilima1966
4.172 Reacties
1.194 Dagen lid
19.364 Likes
dilima1966
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Nee jij heb er ook niets te zoeken woutje

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 34 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
6
3
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

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