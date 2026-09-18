Weghorst doet bijzondere onthulling over mislopen Oranje: 'Ik heb niks gehoord'

ontbreekt in de allereerste selectie van bondscoach Xavi Hernández en heeft bovendien niets van de Spaanse keuzeheer vernomen. De 34-jarige spits van FC Twente wist drie weken geleden via de communicatie richting de clubs al dat hij buiten de voorselectie was gelaten, maar bleef stiekem hopen op een uitnodiging. "Verwachtingen moet je nooit te veel hebben, maar ik heb niks gehoord", onthult Weghorst tegenover RTV Oost.

De aanvaller zag de beslissing uiteindelijk wel aankomen. "De voorselectie is drie weken geleden bekend geworden en ik wist dat ik daar niet bij zat. Toen heb ik er de afgelopen weken nog alles aan gedaan, maar ik zat er niet bij. Je wordt natuurlijk ook ouder, 34, uiteindelijk ga je nu met een nieuwe bondscoach en een nieuwe lichting aan de gang." Weghorst benadrukt desondanks dat hij nog altijd beschikbaar is voor Oranje. "Ik bedank natuurlijk niet, het is de grootste trots die er is om voor je land uit te komen. Ik weet ook dat ik mijn waarde heb gehad voor het team in mijn rol als pinchhitter."

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De spits voelde de bij afgelopen zomer al wel een beetje hangen. "Op het WK had ik al wel het gevoel dat dit wel eens mijn laatste kans kon zijn. Bij die penalty schoot de gedachte dat dat mijn laatste bal zou kunnen zijn ook door mijn hoofd." Een definitief afscheid wil Weghorst echter niet aankondigen. "Als ze nu kiezen voor een andere route dan is dat hun goed recht, ik blijf altijd beschikbaar. Het is een keuze die nu gemaakt wordt, misschien word ik straks wel gemist en misschien ook helemaal niet. Dat zou een mooi teken zijn voor het Nederlandse voetbal natuurlijk."

Weghorst maakte in 2018 tegen Engeland zijn debuut voor Oranje en kwam sindsdien tot 53 interlands en veertien doelpunten. De aanvaller speelde twee WK's en twee EK's en groeide vooral uit tot een belangrijke pinchhitter. Zijn meest memorabele optreden volgde op het WK 2022, toen hij tegen Argentinië als invaller twee keer scoorde en Oranje na een 2-0 achterstand terugbracht naar 2-2.