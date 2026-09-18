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Bosz mist één speler in Oranje: 'Opmerkelijk dat hij het via de media moest vernemen'

18 september 2026, 13:54
Peter Bosz
Foto: © Imago
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PSV-trainer Peter Bosz vindt het 'jammer' dat Guus Til niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder annex spits maakt geen deel uit van de eerste selectie van bondscoach Xavi Hernández, in tegenstelling tot ploeggenoot Ruben van Bommel.

De 28-jarige Til speelde reeds in 2018 zijn eerste interland voor Oranje, maar werd sindsdien maar sporadisch opgeroepen. Xavi's voorganger Ronald Koeman haalde Til in aanloop naar het WK van afgelopen zomer echter weer bij zijn spelersgroep. Op het eindtoernooi kreeg de PSV'er alleen speelminuten in het tweede pouleduel tegen Zweden (1-5 winst), als vervanger van Tijani Reijnders deed hij het laatste halfuur mee. Het betekende voor Til zijn achtste interland.

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Xavi laat Til (voorlopig) echter links liggen. Bosz vindt dat 'jammer', zo wordt de PSV-trainer geciteerd door clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Daarbij plaatst Bosz tevens een kanttekening bij de manier waarop Til daarvan op de hoogte werd gesteld: "Guus moest het via de media vernemen. Dat vind ik dan wel weer opmerkelijk. Toen ik er in mijn tijd niet bij zat, kreeg ik een belletje", aldus de trainer, die tussen 1991 en 1995 eveneens tot acht wedstrijden in Oranje kwam.

Waar Til dus teleurgesteld wordt door Xavi, maakt Ruben van Bommel wél voor het eerst deel uit van de selectie van Oranje. De zoon van oud-international Mark van Bommel speelde in het verleden 16 interlands voor Jong Oranje, maar stond door een zware knieblessure vrijwel het volledige vorige seizoen buitenspel. Inmiddels is de linksbuiten weer helemaal terug bij PSV, wat door Xavi dus beloond is. In tegenstelling tot Til, kreeg Van Bommel het nieuws wél persoonlijk te horen, vertelt Bosz: "Hij kreeg een belletje en vertelde het. Het doel is voor ons niet per se spelers naar Oranje te brengen, maar dit maakt ons trots."

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Guus Til had van mij ook er bij gemogen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
876 Reacties
797 Dagen lid
2.068 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Guus Til had van mij ook er bij gemogen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
6
15
16
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
6
12
13
5
Twente
6
7
13

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