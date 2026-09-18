Bosz mist één speler in Oranje: 'Opmerkelijk dat hij het via de media moest vernemen'

PSV-trainer Peter Bosz vindt het 'jammer' dat niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder annex spits maakt geen deel uit van de eerste selectie van bondscoach Xavi Hernández, in tegenstelling tot ploeggenoot .

De 28-jarige Til speelde reeds in 2018 zijn eerste interland voor Oranje, maar werd sindsdien maar sporadisch opgeroepen. Xavi's voorganger Ronald Koeman haalde Til in aanloop naar het WK van afgelopen zomer echter weer bij zijn spelersgroep. Op het eindtoernooi kreeg de PSV'er alleen speelminuten in het tweede pouleduel tegen Zweden (1-5 winst), als vervanger van Tijani Reijnders deed hij het laatste halfuur mee. Het betekende voor Til zijn achtste interland.

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Xavi laat Til (voorlopig) echter links liggen. Bosz vindt dat 'jammer', zo wordt de PSV-trainer geciteerd door clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Daarbij plaatst Bosz tevens een kanttekening bij de manier waarop Til daarvan op de hoogte werd gesteld: "Guus moest het via de media vernemen. Dat vind ik dan wel weer opmerkelijk. Toen ik er in mijn tijd niet bij zat, kreeg ik een belletje", aldus de trainer, die tussen 1991 en 1995 eveneens tot acht wedstrijden in Oranje kwam.

Waar Til dus teleurgesteld wordt door Xavi, maakt Ruben van Bommel wél voor het eerst deel uit van de selectie van Oranje. De zoon van oud-international Mark van Bommel speelde in het verleden 16 interlands voor Jong Oranje, maar stond door een zware knieblessure vrijwel het volledige vorige seizoen buitenspel. Inmiddels is de linksbuiten weer helemaal terug bij PSV, wat door Xavi dus beloond is. In tegenstelling tot Til, kreeg Van Bommel het nieuws wél persoonlijk te horen, vertelt Bosz: "Hij kreeg een belletje en vertelde het. Het doel is voor ons niet per se spelers naar Oranje te brengen, maar dit maakt ons trots."