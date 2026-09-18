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Van Bronckhorst gaat rouleren bij Feyenoord: 'Andere jongens moeten er ook staan'

18 september 2026, 14:38
Giovanni van Bronckhorst
Foto: © Feyenoord ONE
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Giovanni van Bronckhorst zal na de interlandperiode gaan rouleren bij Feyenoord. Dat kondigt de trainer vrijdagmiddag aan op de persconferentie waarop hij vooruitblikt op de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van aanstaande zondag.

Het duel met de Domstedelingen is voorlopig de laatste die Feyenoord speelt. De internationals zullen dan uitwaaieren naar hun verschillende nationale ploegen voor een extra lange interlandbreak. Zo speelt het Nederlands elftal, waarvoor Feyenoorder Gjivai Zechiël vrijdag zijn eerste oproep ontving, liefst vier wedstrijden in het kader van de Nations League.

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Pas op zaterdag 10 oktober staat de eerstvolgende Feyenoord-wedstrijd na de interlandperiode op het programma. De Rotterdammers spelen die avond opnieuw thuis, tegen AZ. Het duel met de Alkmaarders vormt het startschot voor een drukke periode, waarin ook de Champions League weer hervat wordt, met wedstrijden tegen Como (thuis, 14 oktober) Telstar (uit, 17 oktober), Real Betis (uit, 21 oktober) en de topper tegen PSV (uit, 25 oktober).

"Als je de laatste opstellingen ziet, denk ik dat het duidelijk is hoe we nu spelen. Met Luciano (Valente, red.) wat hangend vanaf links. Ik denk dat dat de laatste weken wel het elftal is, dat heeft gewoon heel goed gepresteerd. Dat is uiteindelijk wel waar je naar zoekt", zegt Van Bronckhorst. "Maar uiteindelijk zullen we na de break moeten gaan wisselen, omdat het natuurlijk heel fysiek wordt met alle wedstrijden die achter elkaar komen. Dan moeten de andere jongens er ook staan, ik heb er vertrouwen in dat ze dat ook zullen doen", aldus de trainer.

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Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 51 jaar (5 feb. 1975)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
6
15
16
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
6
12
13
5
Twente
6
7
13

Complete Stand

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