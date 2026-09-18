Xavi zit zondag op de tribune bij het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht. De bondscoach van het Nederlands elftal wil met eigen ogen aan het werk zien. De middenvelder werd vrijdag voor het eerst opgenomen in de selectie van Oranje en krijgt daarmee direct een bijzondere ontmoeting met de bondscoach.

"Xavi zit hier zondag op de tribune, dan zal ik wel ff met hem praten", vertelt Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst op de persconferentie. De oefenmeester is blij met de persoonlijke aandacht die Zechiël vanuit de bondscoach krijgt. "Het spreekt wel vertrouwen uit dat Xavi persoonlijk met Zechiël gebeld heeft." De trainer vind het leuk voor zijn pupil dat hij voor het eerst bij de selectie zit. "Ik ben blij voor Gjivai dat hij nu bij Oranje zit. Voor hem persoonlijk geweldig", aldus de trainer.

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De selectie van het Nederlands elftal werd vrijdag bekendgemaakt. Zechiël behoort tot de debutanten en krijgt voor het eerst de kans om zich bij de nationale ploeg te laten zien. Voor Feyenoord-spelers Givairo Read en Luciano Valente was er minder goed nieuws: zij vielen buiten de selectie. Read reageerde volgens Van Bronckhorst welwillend op de uitverkiezing van zijn ploeggenoot. "Read was heel positief, hij was heel blij voor Zechiël. Voor hem en Valente is er natuurlijk teleurstelling, maar het enige wat je kan doen is doorgaan waar je mee bezig bent. Dat doen ze goed."