Jamie Carragher neemt het stevig op voor voormalig Liverpool-trainer Arne Slot. In zijn wekelijkse column voor The Telegraph stelt het clubicoon dat de hij te gemakkelijk als zondebok is aangewezen voor de sportieve neergang van de club, terwijl de werkelijke oorzaken volgens hem veel dieper liggen.

Slot werd een jaar na het winnen van de Premier League ontslagen, maar Carragher verwacht dat er snel anders naar zijn periode bij Liverpool wordt gekeken. "Mijn eerste reactie na het ontslag van Slot was dat er na verloop van tijd opnieuw naar zijn werk gekeken zou worden en erkend zou worden hoeveel factoren hebben bijgedragen aan de tegenvallende prestaties van Liverpool", schrijft hij. "Slot verdiende het niet om als enige verantwoordelijk te worden gehouden. Die herwaardering komt sneller dan verwacht als er geen radicale ommekeer komt", vervolgt Carragher. De oud-verdediger richt zijn pijlen daarbij ook nadrukkelijk op de spelers. "Slot was voor te veel spelers een nuttige zondebok", stelt hij.

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Volgens Carragher lag het probleem bij Liverpool dan ook dieper dan alleen de trainer. De club gaf de afgelopen periode meer dan 700 miljoen pond uit aan nieuwe spelers, maar ook onder opvolger Andoni Iraola zijn de problemen nog zichtbaar. "Iraola weet nog steeds niet wat zijn beste basiselftal is", schrijft Carragher. Het clubicoon zet bovendien vraagtekens bij de transferstrategie van Liverpool, de club werd deze zomer de eerste club met drie spelers waarvoor meer dan honderd miljoen pond werd betaald. "Voor mij was dat verkeerd", schrijft de analist. Hij spreekt zelfs van "het mislukte galácticos-tijdperk van Anfield."

Carragher trekt een vergelijking met de komst van Jürgen Klopp in 2015. Ook toen werd volgens hem gedacht dat een betere trainer het aanwezige talent wel aan de praat zou krijgen. Uiteindelijk veranderde Klopp een groot deel van zijn selectie en won hij vier jaar later de Champions League. Juist daarom verwacht Carragher dat er bij Liverpool opnieuw kritisch naar de spelers moet worden gekeken. "Er zal op Anfield geen plek zijn om je te verschuilen als ze niet iedere week door een muur willen lopen voor Iraola", besluit hij.