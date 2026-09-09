Xavi is duidelijk en stelt keiharde eis aan Virgil van Dijk

Bondscoach Xavi Hernández voert woensdagavond in Liverpool een belangrijk gesprek met . Daarin zal de toekomst van de 35-jarige verdediger bij het Nederlands elftal ter sprake komen. De Spaanse bondscoach wil graag door met Van Dijk, maar stelt daarbij wel een duidelijke eis.

Van Dijk heeft al eerder laten weten dat hij in gesprek wil met de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal om zijn plannen aan te horen. De verdediger wil wederzijds vertrouwen voelen en een heldere rolverdeling, voordat hij zijn jawoord geeft om met het Nederlands elftal aan de nieuwe cyclus te beginnen. Xavi gaat daar woensdagavond over in gesprek met Van Dijk.

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De bondscoach van het Nederlands elftal is woensdag aanwezig in Liverpool om de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Atlético Madrid op Anfield bij te wonen. Sportjournalist Jordi Grau, een goede vriend van Xavi, geeft aan dat de Spaanse bondscoach graag door wil met Van Dijk. Wel zou hij daarbij een belangrijke eis stellen.

De oud-middenvelder van FC Barcelona vindt namelijk dat Van Dijk verder naar voren moet verdedigen, in plaats van afwachtend achteruit te lopen. "Zo heeft Xavi dat destijds bij FC Barcelona ook gedaan met Gerard Piqué. Hij was ervaren, een boegbeeld en Xavi en Piqué hadden nota bene nog samengespeeld bij Barça, maar toen Piqué alsnog terug begon te lopen, verloor hij zijn basisplaats", zo citeert de NOS de journalist.

Mocht Van Dijk stoppen bij het Nederlands elftal, dan zou dat een flinke verandering betekenen. De verdediger van Liverpool is al jarenlang aanvoerder van Oranje en is het uithangbord van de selectie.