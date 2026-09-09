Dick Advocaat heeft zijn contract als bondscoach van Curaçao verlengd tot medio 2027. Dat maakt de voetbalbond van het Caribische eiland woensdagmiddag bekend.

in januari 2024 tekende Advocaat zijn eerste contract bij Curaçao. De Kleine Generaal schreef vervolgens historie door het land voor het eerst in de geschiedenis naar de eindronde van het wereldkampioenschap te leiden.

In februari van dit jaar maakte Advocaat echter plots bekend dat hij vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter niet mee zou gaan naar het WK. Curaçao stelde daarop - mede op voorspraak van Advocaat zelf - Fred Rutten aan als zijn opvolger. De situatie van Advocaats dochter verbeterde echter rap, waardoor hij tussentijds werd aangesteld als adviseur van toenmalig Feyenoord-trainer Robin van Persie. Na een hele soap trok Rutten zich vervolgens terug en ging Advocaat tóch met Curaçao naar de WK-eindronde.

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Curaçao trof het niet bij de WK-loting en werd ingedeeld bij Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. De kleinste WK-deelnemer ooit weerde zich echter kranig en schreef eerst historie door tegen de Duitsers op 1-1 te komen - waarmee het eerste WK-doelpunt ooit een feit was. Dat het daarna alsnog 7-1 voor Die Mannschaft werd, deed daar niets aan af. Vervolgens pakte The Blue Wave met grote dank aan de uitblinkende doelman Eloy Room zelfs een punt tegen Ecuador (0-0).

Met het WK is de kous echter nog niet af, want Advocaat heeft zijn contract op Curaçao inmiddels verlengd tot medio 2027. Komende vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie al bekend voor de aankomende interlands in het kader van de Nations League. "We hebben samen iets speciaals bereikt, en ik kijk er naar uit om te blijven bouwen aan wat we voor elkaar hebben gekregen met de selectie en de staf", reageert Advocaat op zijn nieuwe verbintenis.