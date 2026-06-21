Live voetbal

Eloy Room trots na heldenrol: ‘Ze moeten maar een standbeeld regelen’

21 juni 2026, 10:40
Eloy Room
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Eloy Room is de grote held van Curaçao geworden door zijn ploeg met een indrukwekkend aantal reddingen naar een historisch gelijkspel tegen Ecuador te slepen. De ontmoeting in 0-0, wat het eiland het allereerste WK-punt uit de geschiedenis opleverde. De doelman verscheen na afloop zichtbaar trots voor de camera van de NOS om terug te blikken op zijn glansrol.

De ploeg van Dick Advocaat was met extra motivatie aan de aftrap verschenen na de eerdere 7-1 nederlaag tegen Duitsland. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, Ecuador is een sterke tegenstander", zo vertelde Room. "Maar we waren er klaar voor om iets te laten zien. Na de eerste wedstrijd waren we geïrriteerd en wilden we reageren. Dat is denk ik goed gelukt".

Artikel gaat verder onder video

Advocaat, die als oudste bondscoach ooit actief is op een wereldkampioenschap, grapte na het duel al dat zijn doelman  voor de wedstrijd een beetje boos was. Room nuanceerde dat beeld na afloop enigszins. "Boos is een groot woord", aldus de routinier. "Ik was vooral geïrriteerd na die eerste wedstrijd met al die tegendoelpunten. Ik wilde gewoon revanche. Ik weet van mezelf dat als ik een beetje getriggerd ben, dat ik op mijn best ben".  Vooral na zijn eerste ingreep zag de keeper zijn vertrouwen naar grote hoogten stijgen. Uiteindelijk verrichtte hij vijftien reddingen, een recordaantal in de reguliere speeltijd van een WK-wedstrijd. "Persoonlijk ben ik trots op zoveel reddingen", glunderde de publiekslieveling. "Na die eerste kreeg ik echt het gevoel dat er niks meer langs mij zou gaan en dat kwam uiteindelijk ook uit".

Naast de sportieve revanche stond vooral het historische karakter van de prestatie centraal. Het land, dat als kleinste natie qua inwonersaantal ooit meedoet aan het wereldkampioenschap. kreeg na afloop zelfs hoog bezoek. Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Ariane meldden zich in de kleedkamer om de selectie te feliciteren. Voor de doelman telde uiteindelijk maar één ding. "We pakken een punt, ons eerste ooit op een WK. De rest is allemaal gekkenhuis".

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NED-SWE

Teruglezen: zo walste Oranje in Houston over Zweden heen

  • Gisteren, 20:57
  • Gisteren, 20:57
  • 6
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
5 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Eloy Room

Eloy Room
The Miami FC
Team: Miami
Leeftijd: 37 jaar (6 feb. 1989)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Cercle Brugge
0
0
2023/2024
Vitesse
34
0
2023
Columbus
3
0
2022
Columbus
34
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Zweden
2
0
3
4
Tunesië
2
-8
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws