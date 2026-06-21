Eloy Room trots na heldenrol: ‘Ze moeten maar een standbeeld regelen’

is de grote held van Curaçao geworden door zijn ploeg met een indrukwekkend aantal reddingen naar een historisch gelijkspel tegen Ecuador te slepen. De ontmoeting in 0-0, wat het eiland het allereerste WK-punt uit de geschiedenis opleverde. De doelman verscheen na afloop zichtbaar trots voor de camera van de NOS om terug te blikken op zijn glansrol.

De ploeg van Dick Advocaat was met extra motivatie aan de aftrap verschenen na de eerdere 7-1 nederlaag tegen Duitsland. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, Ecuador is een sterke tegenstander", zo vertelde Room. "Maar we waren er klaar voor om iets te laten zien. Na de eerste wedstrijd waren we geïrriteerd en wilden we reageren. Dat is denk ik goed gelukt".

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Advocaat, die als oudste bondscoach ooit actief is op een wereldkampioenschap, grapte na het duel al dat zijn doelman voor de wedstrijd een beetje boos was. Room nuanceerde dat beeld na afloop enigszins. "Boos is een groot woord", aldus de routinier. "Ik was vooral geïrriteerd na die eerste wedstrijd met al die tegendoelpunten. Ik wilde gewoon revanche. Ik weet van mezelf dat als ik een beetje getriggerd ben, dat ik op mijn best ben". Vooral na zijn eerste ingreep zag de keeper zijn vertrouwen naar grote hoogten stijgen. Uiteindelijk verrichtte hij vijftien reddingen, een recordaantal in de reguliere speeltijd van een WK-wedstrijd. "Persoonlijk ben ik trots op zoveel reddingen", glunderde de publiekslieveling. "Na die eerste kreeg ik echt het gevoel dat er niks meer langs mij zou gaan en dat kwam uiteindelijk ook uit".

Naast de sportieve revanche stond vooral het historische karakter van de prestatie centraal. Het land, dat als kleinste natie qua inwonersaantal ooit meedoet aan het wereldkampioenschap. kreeg na afloop zelfs hoog bezoek. Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Ariane meldden zich in de kleedkamer om de selectie te feliciteren. Voor de doelman telde uiteindelijk maar één ding. "We pakken een punt, ons eerste ooit op een WK. De rest is allemaal gekkenhuis".