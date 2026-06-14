Dick Advocaat geeft toe: 'Ik heb het moeilijk'

De emoties liepen zondagavond hoog op bij Dick Advocaat. De bondscoach van Curaçao had tijdens de volksliederen voorafgaand aan het duel tegen Duitsland (7-1 verlies) de tranen in zijn ogen staan, evenals na de treffer van Curaçao.

"Ik had het voor de wedstrijd moeilijk", geeft Advocaat na afloop van de wedstrijd toe in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Ja, er kwamen tranen. De mensen zijn zo blij en enthousiast dat ze er nu ook echt een keer bij zijn op een WK. Het zal de leeftijd wel zijn maar het volkslied geeft mij dan emoties. Na afloop moet ik dan ook niet te lang op het veld staan, al die blije mensen, het doet iets met mij. Zelfs na 1-7 zijn ze trots en blij, dat is echt bijzonder. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt."

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Advocaat verloor met harde cijfers, maar vindt dat hij zijn ploeg over het algemeen weinig kan verwijten na de zeperd tegen Duitsland: "Duitsland was echt te sterk. Ik denk niet dat mijn spelers hadden verwacht dat het zo’n uitslag zou kunnen opleveren. Maar het is gebeurd. Duitsland was erg goed en we hebben zelf ook nog een paar doelpunten te makkelijk weggegeven."

Het hoogtepunt voor Curaçao ontstond na 21 minuten, toen de ploeg van Advocaat tegen alle verhoudingen in op gelijke hoogte kwam tegen Duitsland: "Die 1-1 van Livano Comenencia was geweldig, op dat moment hoop je dat er iets mogelijk is. Maar we konden het niet volhouden, Duitsland was echt te sterk. Maar goed, de kop is eraf, we wisten dat dit ook kon gebeuren. We gaan knokken om te verrassen tegen Ecuador en Ivoorkust."