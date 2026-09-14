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Van Bronckhorst valt even stil na opmerking over Slot: 'Ja... Dat zijn jouw woorden!'

14 september 2026, 08:46
Giovanni van Bronckhorst
Foto: © Imago
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Arne Slot zat zondag op de tribune bij PEC Zwolle - Feyenoord en was zaterdag langsgekomen in het spelershotel van Feyenoord. Na de overtuigende 0-7-zege grapt Van Bronckhorst dan ook: "Hij mag vaker langskomen."

Dat het voetbal van Feyenoord tegen PEC door sommigen wordt bestempeld als 'Slot ball' is volgens Van. Bronckhorst een groot compliment. "Ik denk dat hij genoten heeft. Arne heeft geweldig voetbal laten zien bij Feyenoord en veel prijzen gepakt." Als journalist Martijn Krabbendam zegt dat Van Bronckhorst zelf meer prijzen won bij Feyenoord, is de trainer even stil. "Ja... Dat is een feit, zoals ze dat mooi zeggen. Het zijn jouw woorden."

Bekijk de beelden van de persconferentie in onderstaande video.

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PEC - Feyenoord

PEC Zwolle
0 - 7
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 51 jaar (5 feb. 1975)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
6
15
16
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Twente
6
7
13
5
Ajax
5
8
10

Complete Stand

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