Van Bronckhorst valt even stil na opmerking over Slot: 'Ja... Dat zijn jouw woorden!'

Arne Slot zat zondag op de tribune bij PEC Zwolle - Feyenoord en was zaterdag langsgekomen in het spelershotel van Feyenoord. Na de overtuigende 0-7-zege grapt Van Bronckhorst dan ook: "Hij mag vaker langskomen."

Dat het voetbal van Feyenoord tegen PEC door sommigen wordt bestempeld als 'Slot ball' is volgens Van. Bronckhorst een groot compliment. "Ik denk dat hij genoten heeft. Arne heeft geweldig voetbal laten zien bij Feyenoord en veel prijzen gepakt." Als journalist Martijn Krabbendam zegt dat Van Bronckhorst zelf meer prijzen won bij Feyenoord, is de trainer even stil. "Ja... Dat is een feit, zoals ze dat mooi zeggen. Het zijn jouw woorden."

Bekijk de beelden van de persconferentie in onderstaande video.