Dit zijn de 11 uitblinkers van het weekend: van hattrickheld tot absolute revelatie

Een weekend vol opvallende prestaties heeft een interessant Elftal van de Week in Europa opgeleverd. Van jonge talenten die zich nadrukkelijk lieten gelden tot ervaren krachten die hun ploeg met doelpunten en belangrijke acties op sleeptouw namen: deze elf spelers maakten dit weekend het verschil.

Karl Hein - Werder Bremen

De doelman groeide zaterdag uit tot de held van Werder Bremen door een penalty te stoppen. Hein kreeg al na acht minuten de kans om zich te onderscheiden, nadat een schot via de arm van oud-Ajacied Youri Regeer in het strafschopgebied op de stip belandde. Onze landgenoot Thijs Dallinga nam de verantwoordelijkheid, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Hein. De Est verrichtte ook daarna meerdere goede reddingen en had zo een belangrijk aandeel in het 1-1 gelijkspel tegen FC Köln. De 24-jarige Hein kwam in 2018 in de jeugdopleiding van Arsenal terecht en werd vervolgens verhuurd aan Reading en Real Valladolid. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor Werder Bremen, waarna de Duitse club hem deze zomer definitief overnam.

David Affengruber - Fulham

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De Oostenrijker maakte tegen Liverpool zijn Premier League-debuut en deed dat uitstekend. De verdediger die deze zomer voor twaalf miljoen euro overkwam van Elche, las het spel goed en liep de ruimtes telkens uitstekend dicht. Ook maakte hij het Alexander Isak bijzonder lastig, waardoor de Zweed nauwelijks in het stuk voorkwam. Mede dankzij de verdediger wist Fulham met een gelijkspel van het veld te stappen op Anfield. Na afloop was trainer Álvaro Arbeloa lovend over zijn debutant: “Hij bewees hoe goed hij is.” Ook Roy Keane was onder de indruk: “Hij maakte Isak volledig onschadelijk. Elke keer als Liverpool hem in het spel probeerde te betrekken, stond Affengruber er: geen ruimte, geen draai, helemaal niets.”

Jarrad Branthwaite - Everton

De verdediger kende zaterdag een ijzersterk optreden tegen Tottenham Hotspur. Branthwaite was belangrijk in het gelijkspel van Everton en hield samen met zijn ploeggenoten de Spurs van scoren af. De oud-verdediger van PSV blokte meerdere gevaarlijke schoten, waaronder een cruciale poging van Sandro Tonali, en haalde bovendien verschillende gevaarlijke voorzetten uit de zestien. De sterke prestatie tegen Tottenham komt bovendien op een interessant moment voor Branthwaite. De verdediger maakt kans op een nieuwe oproep voor Engeland, waarbij bondscoach Thomas Tuchel op 18 september zijn selectie bekendmaakt. Ook David Moyes ziet dat als een mogelijkheid: “Het zou geweldig zijn als hij wordt opgeroepen, want ik wil dat mijn spelers voor hun land worden geselecteerd.”

Jorge Salinas - Racing Santander

De 19-jarige was belangrijk voor Racing Santander in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Deportivo Alavés. De linksback kreeg in de tweede helft de bal in het strafschopgebied en legde hem vervolgens goed voor richting het doel. Yassir Zabiri was er als de kippen bij om de voorzet binnen te werken en daarmee de winnende 2-1 te maken. Salinas ontwikkelt zich ondertussen snel op het hoogste niveau. De verdediger die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, staat nadrukkelijk in de belangstelling van FC Barcelona. De Catalanen toonden deze zomer al interesse en zouden de 19-jarige verdediger opnieuw op hun lijst hebben staan.

🚨 Barcelona and Atlético Madrid are both interested in Racing Santander defender Jorge Salinas.



Neither club activated the 19-year-old's €16M release clause during the summer transfer window.



Racing now want to improve Salinas' contract and increase his release clause to… pic.twitter.com/ePRisntCXI — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 5, 2026

Diego Moreira - AC Milan

De Belg was zaterdagavond de grote man bij AC Milan. De 22-jarige linkermiddenvelder viel bij rust in met Milan op een 2-0 achterstand tegen Lazio, maar had vervolgens slechts twintig minuten nodig om de wedstrijd volledig te doen kantelen. Eerst schoot hij een voorzet van Christian Pulisic vanuit een lastige hoek hard binnen, waarna hij twee minuten later opnieuw toesloeg met een strakke lage knal van buiten het strafschopgebied. Met zijn twee treffers bezorgde hij Milan alsnog een punt (2-2). De aanvaller maakte afgelopen zomer de overstap van Strasbourg voor een bedrag van 50 miljoen euro en liet dit weekend zijn waarde zien als invaller.

A second-half brace from substitute Diego Moreira 🔥#LazioMilan pic.twitter.com/7OlG6Yk19a — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 13, 2026

Yannik Engelhardt - Freiburg

De middenvelder was zaterdag de grote man bij Freiburg in de overtuigende 5-0 overwinning op Borussia Mönchengladbach. Engelhardt opende de score met een rake kopbal van dichtbij en was in de slotfase opnieuw trefzeker met een lage knal van buiten het strafschopgebied. Met zijn twee doelpunten had Engelhardt een groot aandeel in de ruime overwinning. Freiburg blijft daardoor na drie speelrondes foutloos en gaat met negen punten aan kop in de Bundesliga.

Elliot Anderson - Manchester City

De Engelsman maakte zondag indruk in de Manchester Derby tegen Manchester United. De middenvelder legde met 11,6 kilometer de grootste afstand van de wedstrijd af en won bovendien zeven van zijn negen grondduels (78 procent). Nadat Phil Foden in de 23e minuut rood kreeg voor een trap richting Bruno Fernandes, moest Manchester City ruim een uur met tien man spelen. Anderson leverde vervolgens enorm veel arbeid op het middenveld en hielp City overeind in de 0-1 overwinning op Old Trafford. De Engels International maakte deze zomer voor een megabedrag van 135 miljoen euro de overstap van Nottingham Forest. Hij is gehaald als opvolger van Rodri en lijkt de wereldkampioen genadeloos te vervangen.

Elliot Anderson vs Manchester United:



87% pass accuracy 🎯

75 touches 👣

13 defensive contributions 🛡️

9 ground duels contested 💪

7 ground duels won ✅

7 line-breaking passes 7️⃣



What a performance 👏 pic.twitter.com/fGszGQv0kT — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 13, 2026

Franco Mastantuono - Fiorentina

De Argentijn was dit weekend de grote man bij Fiorentina. Mastantuono, die wordt gehuurd van Real Madrid, maakte een hattrick in de 2-4 overwinning op Venezia. Zijn eerste treffer was er één om van te genieten: Mastantuono verraste de doelman met een schot in de korte hoek. Kort daarna volgde zijn tweede goal, waarbij hij opnieuw met links raak schoot. Met zijn hattrick werd Mastantuono bovendien de jongste Argentijn ooit met drie goals in één wedstrijd in een van de vijf grootste Europese competities, daarmee nam hij het record over van Lionel Messi.

Mohamed Belloumi - Hull City

De rechtsbuiten was zaterdag met twee doelpunten de grote uitblinker bij Hull City in het gelijkspel tegen Chelsea. De Algerijn draaide de wedstrijd hoogstpersoonlijk om, nadat Chelsea vroeg op voorsprong was gekomen. Bij de 1-1 profiteerde Belloumi van een fout van Jorrel Hato, die een voorzet verkeerd inschatte. Belloumi bleef goed opletten en rondde vervolgens fraai af. Zes minuten later maakte hij ook de 1-2, nadat Oli McBurnie hem in stelling bracht. Chelsea kwam na rust nog langszij, maar Hull hield stand en pakte opnieuw een knap punt. De promovendus is daardoor na vier wedstrijden nog altijd ongeslagen en staat op acht punten.

Michael Gregoritsch - FC Augsburg

De spits was zaterdag met twee doelpunten de grote man bij FC Augsburg in het 2-2 gelijkspel tegen Bayer Leverkusen. Gregoritsch bracht zijn ploeg kort na rust op gelijke hoogte door een steekpass net met zijn teen onder de benen van doelman Mark Flekken te tikken en sloeg vijf minuten later opnieuw toe met een rake kopbal uit een corner. Met zijn twee treffers komt Gregoritsch op 40 Bundesliga-doelpunten voor Augsburg, waarmee hij Alfred Finnbogason (39) passeerde als nieuwe clubtopscorer in de Bundesliga.

HISTORY MADE! 👑



Michael Gregoritsch is now FCA’s all-time leading goalscorer in the Bundesliga! ❤️💚🤍 pic.twitter.com/KM23J3csQJ — FC Augsburg (@FCA_World) September 12, 2026

Antonio Nusa - RB Leipzig

De buitenspeler was zondag met één doelpunt en twee assists de grote uitblinker bij RB Leipzig in de 5-0 overwinning op Hamburger SV. Nusa stond met goed druk zetten aan de basis van de 2-0, die hij zelf maakte. Na rust bleef hij belangrijk. Eerst leverde hij de assist voor de 3-0 van Willi Orbán, waarna hij ook Christopher Nkunku met een slimme pass vrij voor het doel zette voor de 4-0. Daarmee had Nusa een enorm aandeel in de ruime overwinning van Leipzig.