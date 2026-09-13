Lisandro Martínez kan zich amper beheersen: Engeland in rep en roer na derby van Manchester

en Michael Carrick kunnen na de verloren Manchester-derby maar moeilijk bevatten dat de winnende treffer van Erling Haaland werd goedgekeurd. Manchester United verloor met 0-1 van Manchester City, maar volgens de verdediger en zijn trainer had het doelpunt vanwege de rol van de buitenspel staande Enzo Fernández nooit mogen tellen.

Martínez was na afloop zichtbaar woedend. Fernández stond buitenspel en dook naar de bal, waardoor Martínez naar eigen zeggen werd gedwongen om op hem te reageren. Daardoor kreeg Haaland bij de tweede paal de ruimte om te scoren.

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"Volgens mij stond hij buitenspel. Wat ik niet begrijp, zijn de regels. Hij stond daar en ik ging naar hem toe omdat hij voor me stond. Daardoor kwam Haaland vrij. Maar ik wil nu rustig blijven en mezelf beheersen", zegt Martínez bij Sky Sports.

De Argentijn wijst erop dat clubs regelmatig uitgebreide uitleg krijgen over de spelregels. "Iedere keer komen ze naar onze club en leggen ze anderhalf uur lang de regels uit. En vervolgens maken vijf of zes mensen in de Premier League zo'n fout. Dat is onacceptabel. We hebben de beste spelers en teams ter wereld en nu moeten wij naar huis met dit onrecht."

Ook Manchester United-trainer Carrick begrijpt niets van de beslissing. "Als dit de interpretatie van voetbal is, maak ik me echt zorgen. We hebben mensen die geacht worden het spel te begrijpen. Als je met een verdediger naast je naar de bal duikt, heb je invloed op de situatie."

De United-manager noemt het besluit 'verbijsterend'. "Ik begreep het al niet toen ik het zag en de uitleg maakt het alleen maar erger. Dat hij geen invloed op het spel zou hebben? Ongelooflijk."

Premier League verdedigt beslissing

De Premier League legde uit dat Haaland door de uitgestoken voet van Patrick Dorgu geen buitenspel stond. Fernández stond dat wel, maar volgens de VAR speelde hij de bal niet en hoefde hij daarom niet bestraft te worden.

Gary Neville verwacht dat die uitleg nog een staartje krijgt. De voormalig United-verdediger denkt dat de arbitrage later zal erkennen dat Fernández wél invloed had op Martínez. "Er bestaat geen twijfel over dat Enzo de bal probeert te spelen en Lisandro Martínez hindert. Ik denk dat ze hierop terugkomen en erkennen dat ze het verkeerd hebben beoordeeld."

Neville verwacht zelfs een excuus. "Op basis van die bewoordingen denk ik echt dat United een verontschuldiging krijgt. Het is een heel vreemde beslissing."

Ook de rode kaart voor Phil Foden zorgde voor discussie. De City-middenvelder werd weggestuurd nadat hij reageerde op een actie van Bruno Fernandes. Roy Keane vond juist dat Fernandes het grootste aandeel had. "Voor mij is Bruno degene die gewelddadig is. Foden is dom, maar Bruno ook. Ik vind dit geen rode kaart voor Foden."

City hield met tien man stand en won dankzij de veelbesproken treffer van Haaland met 0-1.