Manchester City heeft maar tien man nodig tegen Manchester United en blijft foutloos

Manchester City heeft de stadsderby op Old Trafford op indrukwekkende wijze naar zich toegetrokken. De ploeg van Enzo Maresca speelde vanaf de 23ste minuut met tien man na een rode kaart voor Phil Foden, maar hield Manchester United onder controle en won dankzij een veelbesproken treffer van Erling Haaland met 0-1. City blijft daardoor foutloos in de Premier League, terwijl United na vier wedstrijden op vier punten blijft steken.

City begon het sterkst en kreeg al snel een mogelijkheid via Enzo Fernández, wiens schot via Harry Maguire naast ging. United groeide daarna in de wedstrijd. Lisandro Martínez testte Gianluigi Donnarumma van afstand en ook Marcus Rashford zocht nadrukkelijk de aanval, zonder de Italiaanse doelman serieus in problemen te brengen.

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Na 23 minuten kantelde de derby volledig. Bruno Fernandes duwde Foden bij de zijlijn van achteren omver en raakte hem vervolgens met zijn voet. Foden reageerde terwijl hij op de grond lag door zijn noppen in de buik van Fernandes te zetten. Scheidsrechter Michael Oliver trok direct rood. De VAR bekeek het incident, maar de beslissing bleef staan.

Opvallend genoeg kreeg City daarna juist meer grip. De bezoekers hadden meer balbezit en bleven rustig voetballen, terwijl United nauwelijks profiteerde van de man-meersituatie. Pas vlak voor rust was de thuisploeg dicht bij de openingstreffer. Rashford krulde een vrije trap fraai over de muur, maar zag de bal buiten bereik van Donnarumma tegen de buitenkant van de paal eindigen.

United begon na rust wel voortvarend. Kobbie Mainoo haalde kort na rust uit vanaf ongeveer 25 meter en raakte de paal. Via de rug van Donnarumma sprong de bal vervolgens terug het veld in. Kort daarna werd ook een inzet van Rashford nog van richting veranderd.

Toch was het City dat toesloeg. Een voorzet van Josko Gvardiol werd onderweg geraakt en belandde bij de tweede paal, waar Haaland vanuit een moeilijke hoek knap over Senne Lammens halveerde. Aanvankelijk werd de treffer vanwege buitenspel afgekeurd, maar na een langdurige VAR-check bleek het uitgestoken been van Patrick Dorgu Haaland op gelijke hoogte te zetten. Ook werd beoordeeld of de duidelijk buitenspel staande Enzo Fernández de bal had geraakt. Dat bleek niet het geval: 0-1.

United oogde aangeslagen en ontsnapte kort daarna aan de 0-2. Lammens tikte een fraaie krul van Fernández tegen de paal, waarna Haaland later een grote mogelijkheid naast werkte. Opvallend genoeg hield City met tien man ook in de slotfase eenvoudig de bal in de ploeg.

United probeerde het nog via onder anderen Harry Maguire, Benjamin Sesko en Bryan Mbeumo. Maguire kopte vlak naast en diep in blessuretijd kreeg Mbeumo de grootste kans op de gelijkmaker. Fernandes sneed de defensie open met een steekpass, maar Donnarumma reageerde uitstekend en tikte de harde inzet over de lat. Daarmee stelde hij de zwaarbevochten 0-1 en de vierde competitiezege op rij voor City veilig.