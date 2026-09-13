Van Bronckhorst ontvangt vlak voor zijn interview goed nieuws: Feyenoord maakt het officieel op X

Goed nieuws voor : het eerste doelpunt bij PEC Zwolle – Feyenoord lijkt toch op zijn naam te komen. Een half uur na de wedstrijd maakt Feyenoord bekend dat het doelpunt aan hem is toegekend, waarmee zijn hattrick een feit is.

In de achttiende minuut werd een schot van Ferri flink van richting veranderd door Graves, waardoor keeper Jasper Schendelaar kansloos was. Om te bepalen of Ferri het doelpunt op zijn naam zou krijgen, moest worden vastgesteld of de bal richting doel ging. Anders zou het een eigen doelpunt van Graves zijn geweest. Later in de wedstrijd maakte Ferri nog twee doelpunten.

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Later verscheen ook trainer Giovanni van Bronckhorst voor de camera van ESPN. Vlak voordat hij de zender te woord stond, kreeg Ferri de wedstrijdbal uitgereikt van scheidsrechter Alex Bos. Dat gebeurt wanneer spelers een hattrick hebben gemaakt en vormde de bevestiging dat de 0-1 op zijn naam staat. Presentatrice Fresia Cousiño Arias houdt nog wel een slag om de arm: bij statistiekenbureau Opta zou het nog een eigen doelpunt zijn.

Van Bronckhorst is in ieder geval blij voor zijn spits. “Ik denk dat als je een spits bent en je scoort nog niet voor je nieuwe team, een doelpunt altijd welkom is. En laat staan drie.” De trainer vindt dat Ferri ook daarbuiten het nodig toevoegt. “Je ziet gewoon wat hij ook vandaag brengt met zijn fysieke kwaliteiten. Ik vind hem veel fitter dan aan het begin van het seizoen. Daardoor kunnen we ook vanuit hem spelen: hij kan de bal vasthouden. Maar zeker in het positie kiezen in de zestien wordt hij steeds beter. Daardoor scoort hij vandaag ook drie keer.”

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Ferri vindt van zichzelf ook dat hij een speler is met wie een ploeg kan doorvoetballen’. Heeft hij dat volgens Van Bronckhorst voldoende laten zien? “Nou, ik denk dat hij aan het begin van de voorbereiding, met name tegen Club Brugge, heel goed startte en dat hij toen ook zo speelde. Maar uiteindelijk hebben we ook anderen gehad die gingen spelen. Hij pakt het goed op en met alle minuten die hij maakt, zal hij steeds sterker worden.”

Opvallend genoeg zag Ferri in de openingsfase tegen PEC al een doelpunt afgekeurd worden vanwege een handsbal, nadat woensdag tegen FC Barcelona ook al een goal van hem werd geannuleerd. Het zat de Spanjaard de afgelopen tijd zodoende niet mee, maar druk maakte hij zich niet. “Ik kon niet geloven dat het weer gebeurde. Maar het belangrijkste is dat je die situaties creëert. De doelpunten zullen dan vanzelf komen.”