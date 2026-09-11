Valente zorgt voor grote verbazing: 'Of hij in de lach is geschoten...'

Henk Spaan heeft een kritische column over Feyenoord-aanvoerder geschreven. Dat heeft alles te maken met de uitspraken die de middenvelder van de Rotterdammers deed na FC Barcelona - Feyenoord (5-1).

"Het is een nieuwe ervaring voor mij. Vorig jaar speelde ik Europa League, nu weer Champions League, en uiteindelijk ga je zien waar je plafond is. Ik denk dat ik daar zeker niet tekortkwam", zei Valente na de met 5-1 verloren wedstrijd op bezoek bij FC Barcelona. Henk Spaan is kritisch op die uitspraken van de aanvoerder van Feyenoord, zo maakt hij vrijdag duidelijk in zijn column voor Het Parool.

'Of hij in de lach is geschoten'

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"Valente vond dat hij mee kon komen op het niveau van Barcelona. Om dat te bewijzen, probeerde hij Rodri door de benen te spelen", schrijft Spaan. "Of Rodri in de lach is geschoten, weet ik niet. Dat deed wel het hele stadion toen Lamine Yamal de bal met zijn linkerhiel achterwaarts door de benen van Vanhoutte tikte naar Pedri."

De columnist vervolgt: "Uit beleefdheid zei Hansi Flick na afloop dat hij Feyenoord een 'goede ploeg' had gevonden. Daarmee moeten Nederlandse teams het tegenwoordig doen in Europa: complimenten van de winnaar."