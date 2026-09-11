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Valente zorgt voor grote verbazing: 'Of hij in de lach is geschoten...'

11 september 2026, 18:44
Luciano Valente
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Henk Spaan heeft een kritische column over Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente geschreven. Dat heeft alles te maken met de uitspraken die de middenvelder van de Rotterdammers deed na FC Barcelona - Feyenoord (5-1).

"Het is een nieuwe ervaring voor mij. Vorig jaar speelde ik Europa League, nu weer Champions League, en uiteindelijk ga je zien waar je plafond is. Ik denk dat ik daar zeker niet tekortkwam", zei Valente na de met 5-1 verloren wedstrijd op bezoek bij FC Barcelona. Henk Spaan is kritisch op die uitspraken van de aanvoerder van Feyenoord, zo maakt hij vrijdag duidelijk in zijn column voor Het Parool.

'Of hij in de lach is geschoten'

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"Valente vond dat hij mee kon komen op het niveau van Barcelona. Om dat te bewijzen, probeerde hij Rodri door de benen te spelen", schrijft Spaan. "Of Rodri in de lach is geschoten, weet ik niet. Dat deed wel het hele stadion toen Lamine Yamal de bal met zijn linkerhiel achterwaarts door de benen van Vanhoutte tikte naar Pedri."

De columnist vervolgt: "Uit beleefdheid zei Hansi Flick na afloop dat hij Feyenoord een 'goede ploeg' had gevonden. Daarmee moeten Nederlandse teams het tegenwoordig doen in Europa: complimenten van de winnaar."

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FeyFan2023
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Tsja Spaan, ik denk dat Valente en Feyenoord hier beter voetbal hebben laten zien dan Ajax in de afgelopen 3 jaren. Jaloers misschien? Zeker is Feyenoord 2 maten te klein voor Barcelona, maar ze hebben zich niet verstopt en 2 goals gemaakt. Ik denk dat Ajax helemaal en alleen maar wordt zoek getikt. Blijf dus maar bij je eigen leest Spaan...als die op jouw leeftijd nog hebt of kunt vinden

Kicker
851 Reacties
790 Dagen lid
2.007 Likes
Kicker
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Voor een aantal spelers was het nieuw om op dat niveau te spelen en gaat het met vallen en opstaan, dat is normaal. Ik ben er van overtuigd dat Feyenoord de komende wedstrijden met meer vertrouwen gaat spelen en meer van eigen kracht uit zal gaan.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FeyFan2023
88 Reacties
1.205 Dagen lid
214 Likes
FeyFan2023
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsja Spaan, ik denk dat Valente en Feyenoord hier beter voetbal hebben laten zien dan Ajax in de afgelopen 3 jaren. Jaloers misschien? Zeker is Feyenoord 2 maten te klein voor Barcelona, maar ze hebben zich niet verstopt en 2 goals gemaakt. Ik denk dat Ajax helemaal en alleen maar wordt zoek getikt. Blijf dus maar bij je eigen leest Spaan...als die op jouw leeftijd nog hebt of kunt vinden

Kicker
851 Reacties
790 Dagen lid
2.007 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voor een aantal spelers was het nieuw om op dat niveau te spelen en gaat het met vallen en opstaan, dat is normaal. Ik ben er van overtuigd dat Feyenoord de komende wedstrijden met meer vertrouwen gaat spelen en meer van eigen kracht uit zal gaan.

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Barcelona - Feyenoord

Barcelona
5 - 1
Feyenoord
Gespeeld op 9 sep. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
5
3
2025/2026
Feyenoord
32
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
5
11
15
2
PSV
5
12
13
3
Feyenoord
5
6
11
4
Excelsior
5
7
10
5
Twente
5
5
10

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