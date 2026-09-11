Valente zorgt voor grote verbazing: 'Of hij in de lach is geschoten...'

Henk Spaan heeft een kritische column over Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente geschreven. Dat heeft alles te maken met de uitspraken die de middenvelder van de Rotterdammers deed na FC Barcelona - Feyenoord (5-1).
"Het is een nieuwe ervaring voor mij. Vorig jaar speelde ik Europa League, nu weer Champions League, en uiteindelijk ga je zien waar je plafond is. Ik denk dat ik daar zeker niet tekortkwam", zei Valente na de met 5-1 verloren wedstrijd op bezoek bij FC Barcelona. Henk Spaan is kritisch op die uitspraken van de aanvoerder van Feyenoord, zo maakt hij vrijdag duidelijk in zijn column voor Het Parool.
"Valente vond dat hij mee kon komen op het niveau van Barcelona. Om dat te bewijzen, probeerde hij Rodri door de benen te spelen", schrijft Spaan. "Of Rodri in de lach is geschoten, weet ik niet. Dat deed wel het hele stadion toen Lamine Yamal de bal met zijn linkerhiel achterwaarts door de benen van Vanhoutte tikte naar Pedri."
De columnist vervolgt: "Uit beleefdheid zei Hansi Flick na afloop dat hij Feyenoord een 'goede ploeg' had gevonden. Daarmee moeten Nederlandse teams het tegenwoordig doen in Europa: complimenten van de winnaar."
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Tsja Spaan, ik denk dat Valente en Feyenoord hier beter voetbal hebben laten zien dan Ajax in de afgelopen 3 jaren. Jaloers misschien? Zeker is Feyenoord 2 maten te klein voor Barcelona, maar ze hebben zich niet verstopt en 2 goals gemaakt. Ik denk dat Ajax helemaal en alleen maar wordt zoek getikt. Blijf dus maar bij je eigen leest Spaan...als die op jouw leeftijd nog hebt of kunt vinden
Voor een aantal spelers was het nieuw om op dat niveau te spelen en gaat het met vallen en opstaan, dat is normaal. Ik ben er van overtuigd dat Feyenoord de komende wedstrijden met meer vertrouwen gaat spelen en meer van eigen kracht uit zal gaan.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Tsja Spaan, ik denk dat Valente en Feyenoord hier beter voetbal hebben laten zien dan Ajax in de afgelopen 3 jaren. Jaloers misschien? Zeker is Feyenoord 2 maten te klein voor Barcelona, maar ze hebben zich niet verstopt en 2 goals gemaakt. Ik denk dat Ajax helemaal en alleen maar wordt zoek getikt. Blijf dus maar bij je eigen leest Spaan...als die op jouw leeftijd nog hebt of kunt vinden
Voor een aantal spelers was het nieuw om op dat niveau te spelen en gaat het met vallen en opstaan, dat is normaal. Ik ben er van overtuigd dat Feyenoord de komende wedstrijden met meer vertrouwen gaat spelen en meer van eigen kracht uit zal gaan.