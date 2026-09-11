heeft zich uitgesproken over de opvallende meme waarin hij wordt afgebeeld als dictator. De aanvaller van Real Madrid kan de humor er deels van inzien, maar vindt tegelijkertijd dat met de beelden een grens wordt opgezocht. De hype getuigt van een gebrek aan politiek en menselijk bewustzijn, vindt hij.

Op sociale media circuleert al enige tijd een afbeelding waarop Mbappé in militair uniform wordt neergezet. Ook worden geregeld grappen gemaakt over de vermeende machtslust van Mbappé.

De meme is ontstaan als reactie op geruchten over de invloed die Mbappé zou hebben gehad bij Real Madrid en zijn voormalige club Paris Saint-Germain. Ook houdt de grap mogelijk verband met zijn besluit uit 2024 om een eigenaar van een kebabzaak aan te klagen omdat zijn naam werd gebruikt in de omschrijving van een broodje.

Mbappé ziet ook een serieuze kant

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In gesprek met L'Équipe maakt Mbappé duidelijk dat hij begrijpt waarom mensen om de meme lachen. Toch zit hem vooral de historische lading dwars.

“Deels is het grappig, omdat je merkt dat het voor sommige mensen gewoon een grap is”, zegt Mbappé. “Maar er zit ook een kant aan die minder grappig is, omdat we weten hoeveel schade dit soort mensen door de geschiedenis heen hebben aangericht."

Vooral de vergelijking met dictators gaat de 27-jarige aanvaller te ver. “Vergeleken worden met mensen die anderen vermoorden, of die miljoenen en miljoenen mensen ellende hebben bezorgd... Volgens mij heb ik in mijn leven nog nooit zoiets gedaan. Het roept dus verschillende gevoelens op”, legt hij uit.

Mbappé beseft dat de afbeeldingen niet bedoeld zijn als serieuze beschuldiging. “Aan de ene kant weet ik dat het luchtig bedoeld is en dat je er niet te zwaar aan moet tillen, maar misschien laat het ook zien dat er bij mensen een gebrek aan politiek en menselijk bewustzijn is”, aldus de Fransman.

Bijnaam van Dembélé

Ook ploeggenoot Ousmane Dembélé bij de Franse nationale ploeg doet mee aan de grappen. Hij gaf Mbappé de bijnaam ‘Mobutu’, een verwijzing naar Mobutu Sese Seko. Die was tussen 1965 en 1997 dictator en president van Congo-Kinshasa, dat hij omdoopte tot Zaïre.

Daar kan Mbappé duidelijk meer om lachen. “Ousmane is echt van een andere categorie”, zegt hij met een glimlach. “Hij heeft dat gewoon op sociale media gevonden! Hij maakt er alleen maar een grapje van”, klinkt het.

Mbappé is dit seizoen uitstekend begonnen bij Real Madrid. De aanvaller staat na vijf wedstrijden op vijf doelpunten. Zaterdagavond komt hij opnieuw in actie, wanneer de ploeg van José Mourinho Rayo Vallecano ontvangt.