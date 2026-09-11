was woensdag belangrijk met een doelpunt voor Al-Nassr tegen Abha Club (2-1), maar spelde ook een hoofdrol bij de tegentreffer. De Portugese superster gaf bij een vrije trap een tactische aanwijzing die volledig verkeerd uitpakte: Nabil Fekir profiteerde onmiddellijk van de ontstane ruimte en schoot raak.

Al-Nassr verdedigde in de tweede helft een vrije trap van Abha vanaf de zijkant. Aanvankelijk stonden twee spelers in de muur, terwijl Ronaldo zich met verschillende ploeggenoten en tegenstanders in het strafschopgebied bevond. De 41-jarige aanvaller gebaarde vervolgens dat één van de spelers uit de muur zich bij de rest in het zestienmetergebied moest voegen.

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Daardoor bleef slechts één verdediger over. Die moest zijn positie nog aanpassen, maar Fekir zag zijn kans schoon. De Franse middenvelder draaide de bal langs de eenmansmuur en bracht Abha in de 75ste minuut terug in de wedstrijd.

Aanwijzing van Ronaldo pakt volledig verkeerd uit

Vooral de rol van Ronaldo trok na afloop de aandacht. Op de beelden voorafgaand aan de vrije trap is duidelijk te zien dat hij zijn ploeggenoot opdracht geeft de muur te verlaten. Precies in de ruimte die daardoor ontstond, wist Fekir vervolgens toe te slaan.

Voor Al-Nassr bleven de gevolgen beperkt. Het doelpunt van Fekir bleek uiteindelijk niet meer dan de aansluitingstreffer, want de ploeg trok de wedstrijd met 2-1 over de streep. Daarmee boekte Al-Nassr zijn vijfde overwinning in zes wedstrijden in de Saudi Pro League van het seizoen 2026/27.

Ronaldo komt opnieuw dichter bij magische grens

Ronaldo opende de score halverwege de eerste helft met een krachtige kopbal uit een hoekschop. Voor de Portugees betekende dat zijn 979ste officiële doelpunt. Daarmee is Ronaldo nog 21 treffers verwijderd van de grens van duizend goals, een mijlpaal die hij als eerste voetballer in de geschiedenis probeert te bereiken.

Tegelijkertijd kan die jacht zich in de slotfase van zijn imposante loopbaan bevinden. Ronaldo heeft in een interview in aanloop naar zijn huwelijk met Georgina Rodriguez laten doorschemeren dat het huidige seizoen mogelijk zijn laatste als profvoetballer wordt.

Al-Nassr staat na zes competitieduels op vijftien punten en deelt daarmee de koppositie in de Saudi Pro League met Al-Hilal en Al-Qadsiah.