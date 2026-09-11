Dick Advocaat op ramkoers met Sontje Hansen: ex-Ajacied weigert

ontbreekt in de nieuwe selectie van Curaçao. De voormalig speler van Ajax en NEC heeft bedankt voor de nationale ploeg zolang Dick Advocaat bondscoach is en wil zich pas weer beschikbaar stellen wanneer er een andere trainer voor de groep staat, zo meldt journalist Mounir Boualin.

Daarmee lijkt Hansen voorlopig geen onderdeel te zijn van de plannen van Advocaat, die deze week juist zijn contract bij Curaçao verlengde tot medio 2027. De 78-jarige trainer blijft daarmee aan na het historische WK, waarop Curaçao afgelopen zomer voor het eerst in de geschiedenis actief was.

Artikel gaat verder onder video

Advocaat leidde het eiland naar dat toernooi en besloot ruim twee maanden na de uitschakeling zijn verblijf te verlengen. “We hebben samen iets speciaals neergezet en ik kijk ernaar uit om met de spelers en staf verder te bouwen op wat we hebben bereikt”, zei hij bij de bekendmaking van zijn nieuwe verbintenis.

Hansen wacht op vertrek Advocaat

Voor Hansen betekent het aanblijven van Advocaat juist dat een terugkeer bij de nationale ploeg voorlopig niet aan de orde is. De aanvaller stelt zich volgens Boualin pas opnieuw beschikbaar wanneer Curaçao in de toekomst een nieuwe bondscoach krijgt.

Advocaat heeft ondertussen zijn selectie samengesteld voor de komende interlandperiode. Curaçao speelt in de CONCACAF Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago en hoopt via die competitie uiteindelijk deelname aan de Gold Cup van 2027 af te dwingen.

Kiyani Zeggen is de enige debutant in de selectie. De negentienjarige doelman van AZ mag zich voor het eerst bij Curaçao melden. Verder heeft Advocaat meerdere spelers uit de Eredivisie opgenomen.

De gehele selectie

Doel: Tyrick Bodak (Vitesse), Eloy Room (Miami FC), Kiyani Zeggen (AZ)

Verdediging: Joshua Brenet (Kayserispor), Jurich Carolina (FK Borac Banja Luka), Roshon van Eijma (AE Kifisia), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Juriën Gaari (Al Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Burnley FC)

Middenveld: Juninho Bacuna (Gaziantep FK), Leandro Bacuna (Igdir FK), Tahith Chong (Sheffield United), Livano Comenencia (FC Zürich), Ar’Jany Martha (Telstar), Tyrese Noslin (Barnsley FC), Nicky Souren (SC Cambuur)

Aanval: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Tampa Bay Rowdies), Jearl Margaritha (SK Beveren), Jordi Paulina (Fortuna Düsseldorf), Nigel Thomas (ADO Den Haag)