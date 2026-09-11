Van Bronckhorst ziet 'ongemakkelijke' speech van Feyenoorder in de kleedkamer

heeft een mooie week achter de rug bij Feyenoord. De pas zeventienjarige aanvaller scoorde bij zijn Eredivisie-debuut tegen NEC en was enkele dagen later opnieuw trefzeker in de Youth League tegen FC Barcelona. Trainer Giovanni van Bronckhorst ziet dat de jongeling zijn stormachtige doorbraak opvallend volwassen beleeft.

Van Bronckhorst werd vrijdag, tijdens de persconferentie richting de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle van zondag, gevraagd naar de ontwikkeling van Schaken. De zoon van voormalig Feyenoorder en Oranje-international Ruben Schaken maakte vorige week zaterdag een droomdebuut in Nijmegen.

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“Hij heeft vorige week natuurlijk een geweldig debuut gemaakt met een doelpunt”, zegt Van Bronckhorst. Schaken kwam na een klein uur binnen de lijnen voor Gaoussou Diarra en had slechts enkele minuten nodig om de 1-3 tegen NEC binnen te schieten.

Daarmee schreef de aanvaller direct geschiedenis. Met een leeftijd van zeventien jaar en 79 dagen werd Schaken de jongste speler ooit die bij zijn Eredivisie-debuut tot scoren kwam. Hij nam het record over van voormalig Ajax-verdediger Jaïro Riedewald.

Van Bronckhorst ziet jeugdige Schaken buiten het veld

Ondanks zijn spectaculaire entree merkt Van Bronckhorst dat Schaken buiten het veld nog gewoon een tiener is. Dat werd volgens de Feyenoord-trainer vooral duidelijk toen de aanvaller zich na zijn succesvolle debuut tegenover zijn ploeggenoten moest uitspreken.

“Na de wedstrijd zie je dan nog zijn jeugdigheid. Hij moet voor de groep spreken en dat is dan wat ongemakkelijk”, vertelt Van Bronckhorst. "Maar ik moet zeggen dat hij in zijn hele doen en laten, en in wat hij op het trainingsveld en tijdens wedstrijden laat zien, toch al vrij volwassen is.”

Feyenoord wil Schaken ondertussen rustig verder laten groeien. “Natuurlijk moet hij nog stappen maken, maar wij geven hem daar ook de ruimte voor”, benadrukt Van Bronckhorst.

Schaken opnieuw trefzeker tegen Barcelona

Na zijn doelpunt tegen NEC keerde Schaken deze week terug bij Feyenoord Onder-19. Daar speelde hij donderdag mee in de Youth League-wedstrijd op bezoek bij FC Barcelona.

Ook in Spanje was de zeventienjarige aanvaller belangrijk. Nadat Jivayno Zinhagel Feyenoord op voorsprong had gebracht, maakte Schaken op aangeven van diezelfde Zinhagel de 0-2. De Rotterdammers wonnen uiteindelijk met 1-2.

Van Bronckhorst denkt dat die wedstrijd precies was wat Schaken nodig had. “Ik denk dat het ook goed voor hem was om in de Youth League te spelen. Hij heeft weer minuten gemaakt en is samen met Zinhagel beslissend geweest. Dat wil je ook zien.”

De trainer is bovendien blij dat spelers uit de eigen opleiding zich op internationaal niveau laten gelden. “Voor onze academy, en specifiek voor deze jongens, is het mooi dat ze die wedstrijd gewonnen hebben.”