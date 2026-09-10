Ruud Gullit ergert zich aan interview met Van Bommel: 'Heeft hij ook zijn moeder gebeld?'

wil een streep zetten onder de commotie die is ontstaan na zijn harde overtreding op in de topper tussen Ajax en PSV. Na het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk nam de aanvaller van PSV bij Ziggo Sport de verantwoordelijkheid voor zijn actie. Toen interviewer Sam van Royen bleef doorvragen, vond Ruud Gullit het aan de analistentafel echter welletjes.

Van Bommel verscheen na het 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar voor de camera. De 22-jarige aanvaller was tijdens de wedstrijd betrokken bij de Eindhovense gelijkmaker door de bal terug te leggen in het strafschopgebied, maar na afloop ging het ook opnieuw over het incident van enkele dagen eerder in de Johan Cruijff Arena.

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De PSV'er erkent dat hij zelf verantwoordelijk was voor de situatie. "Ik heb natuurlijk wel iets over me heen gekregen. Ik heb uiteindelijk mijn excuses aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig, een beetje onbesuisd. Maar ik wil het ook afsluiten. Ik heb mijn excuses aangeboden, dus daarmee wil ik het afsluiten", aldus Van Bommel.

Van Bommel wil streep zetten onder commotie

De actie tegen Bouwman zorgde de afgelopen dagen voor een stortvloed aan reacties. Van Bommel begrijpt dat mensen hun mening geven, maar plaatst daar tegelijkertijd een kanttekening bij. "Er zijn heel veel mensen die wat willen zeggen. Uiteindelijk is dat normaal in het voetbal, want dat podium krijgen mensen. Of dat altijd het handigst is, is een tweede. Maar uiteindelijk was het mijn schuld, dus het had ook niet hoeven gebeuren."

Van Royen wilde vervolgens weten of er na het incident nog contact was geweest. Van Bommel hield zijn antwoord kort. "Ik heb mijn excuses aangeboden", benadrukt hij. Later vertelde Van Bommel dat hij nog een berichtje heeft gestuurd naar Bouwman, toen de ernst van zijn blessure bekend werd.

Ook de achternaam Van Bommel kwam tijdens het gesprek ter sprake. Zijn vader Mark stond tijdens zijn loopbaan bekend als een speler die de confrontatie niet uit de weg ging. Mijn achternaam helpt natuurlijk niet mee in deze situatie. Maar ik ben het inmiddels wel gewend. Ik weet dat het in de voetballerij gebeurt. Dus ja, nogmaals: ik wil het afsluiten."

Boudewijn Zenden neemt het vervolgens op voor Van Bommel. De voormalig international kent hem persoonlijk en is ervan overtuigd dat er geen kwade intentie achter de overtreding zat. "Ik weet dat het nooit zo bedoeld is. Hij was schuldbewust en heeft zijn excuses aangeboden", aldus Zenden.

Gullit ergert zich aan vragen Van Royen

Gullit heeft moeite met de manier waarop Van Royen het onderwerp blijft uitdiepen. De oud-international vindt dat Van Bommel inmiddels voldoende duidelijk heeft gemaakt hoe hij tegen de situatie aankijkt.

"Jeetje, kom op zeg! Hij blijft maar doorzagen. Laat die jongen met rust. Het is verwerkt, klaar! Sam, je hebt me teleurgesteld. Nee hoor, je hebt je werk gedaan. Maar laat die jongen met rust", reageert Gullit.

Hélène Hendriks werpt tegen dat de vragen van Van Royen wel degelijk relevant zijn, maar ook dat argument weet Gullit niet te overtuigen. "Kom op. Gaan we ook nog vragen of hij z'n moeder heeft gebeld?", vraagt hij zich hardop af.