Peter Bosz presteert uitstekend met PSV, maar zijn optredens voor de media zorgen voor de nodige kritiek. René van der Gijp is niet te spreken over de houding van de coach van de Eindhovenaren.

Dat geeft Van der Gijp aan in de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp. Het gedrag van Bosz komt ter sprake wanneer Van der Gijp ingestuurde kijkersvragen beantwoordt: "Peter Bosz is natuurlijk een pedant ventje", begint de analist.

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Vervolgens komt de houding van Bosz in gesprek met de media ter sprake. Van der Gijp stoorde zich namelijk aan het optreden van Bosz na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Bosz verdedigde Ruben van Bommel na diens harde overtreding op Ajax-verdediger Aaron Bouwman: "Hij gaat dan zeggen: 'Dit is voetbal', maar dit zie je wel vaker bij American football dan je het bij gewone voetbalwedstrijden ziet. Dit zie je niet vaak. Je kan het op één hand tellen hoe vaak je dat per seizoen ziet", stelt Van der Gijp.

Vervolgens haakt schrijver Michel van Egmond, die ook aanwezig is bij de opnames van de podcast, in: "Ik vind het jammer. Hij gebruikt de pers niet echt. Toen hij over zijn moeder sprak, kreeg hij heel veel sympathie. Hij zou het zichzelf makkelijker kunnen maken door niet zo bozig te doen. Hij komt niet zo sympathiek over."

Zaakwaarnemer Rob Jansen heeft die indruk ook: "Hij is boos op de media", voegt hij toe.