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René van der Gijp stoort zich aan succestrainer: 'Hij is een pedant ventje'

10 september 2026, 13:18
Rene van der Gijp
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Peter Bosz presteert uitstekend met PSV, maar zijn optredens voor de media zorgen voor de nodige kritiek. René van der Gijp is niet te spreken over de houding van de coach van de Eindhovenaren.

Dat geeft Van der Gijp aan in de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp. Het gedrag van Bosz komt ter sprake wanneer Van der Gijp ingestuurde kijkersvragen beantwoordt: "Peter Bosz is natuurlijk een pedant ventje", begint de analist.

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Vervolgens komt de houding van Bosz in gesprek met de media ter sprake. Van der Gijp stoorde zich namelijk aan het optreden van Bosz na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Bosz verdedigde Ruben van Bommel na diens harde overtreding op Ajax-verdediger Aaron Bouwman: "Hij gaat dan zeggen: 'Dit is voetbal', maar dit zie je wel vaker bij American football dan je het bij gewone voetbalwedstrijden ziet. Dit zie je niet vaak. Je kan het op één hand tellen hoe vaak je dat per seizoen ziet", stelt Van der Gijp.

Vervolgens haakt schrijver Michel van Egmond, die ook aanwezig is bij de opnames van de podcast, in: "Ik vind het jammer. Hij gebruikt de pers niet echt. Toen hij over zijn moeder sprak, kreeg hij heel veel sympathie. Hij zou het zichzelf makkelijker kunnen maken door niet zo bozig te doen. Hij komt niet zo sympathiek over."

Zaakwaarnemer Rob Jansen heeft die indruk ook: "Hij is boos op de media", voegt hij toe.

Moet Peter Bosz zijn houding tegenover de media veranderen?

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flaco
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flaco
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Bosz is eerlijk en recht voor zijn raap en laat zich niet op de kast jagen door de media. Dat frustreert ze.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

flaco
73 Reacties
1.042 Dagen lid
392 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bosz is eerlijk en recht voor zijn raap en laat zich niet op de kast jagen door de media. Dat frustreert ze.

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PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
5
11
15
2
PSV
5
12
13
3
Feyenoord
5
6
11
4
Excelsior
5
7
10
5
Twente
5
5
10

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