Heuglijk nieuws voor familie Koeman: 'Zo blij met jou!'

Telstar-doelman junior is vader geworden. Dat heugelijke nieuws heeft hij donderdagmiddag samen met zijn vriendin Kiki bekendgemaakt op sociale media.

Het is onduidelijk wanneer het dochtertje van Koeman ter wereld is gekomen, maar donderdagmiddag hebben de keeper en zijn partner besloten om het nieuws wereldkundig te maken. Op Instagram zijn meerdere afbeeldingen te zien, onder meer van een voetje en een armpje.

De naam van het kind wordt niet genoemd, maar de foto's lijken wel een hint te geven. Op meerdere foto's zijn namelijk rozen te zien. Daarnaast worden er twee liedjes gedeeld waarin het woord Rose voorkomt. Het lijkt dan ook aannemelijk dat het dochtertje die naam heeft gekregen, al is dat niet bevestigd.

Koeman en zijn vriendin Kiki zijn in de wolken met het nieuws: "Zo blij met jou, kleine liefde van ons leven", valt er op Instagram te lezen.

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Koeman kent ook op het voetbalveld mooie weken. De doelman scoorde een week geleden twee penalty's tegen SC Cambuur (2-2) en stopte woensdagavond een penalty van FC Twente-spits Wout Weghorst.