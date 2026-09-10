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Heuglijk nieuws voor familie Koeman: 'Zo blij met jou!'

10 september 2026, 13:55
Ronald Koeman en Ronald Koeman junior
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Telstar-doelman Ronald Koeman junior is vader geworden. Dat heugelijke nieuws heeft hij donderdagmiddag samen met zijn vriendin Kiki bekendgemaakt op sociale media.

Het is onduidelijk wanneer het dochtertje van Koeman ter wereld is gekomen, maar donderdagmiddag hebben de keeper en zijn partner besloten om het nieuws wereldkundig te maken. Op Instagram zijn meerdere afbeeldingen te zien, onder meer van een voetje en een armpje.

De naam van het kind wordt niet genoemd, maar de foto's lijken wel een hint te geven. Op meerdere foto's zijn namelijk rozen te zien. Daarnaast worden er twee liedjes gedeeld waarin het woord Rose voorkomt. Het lijkt dan ook aannemelijk dat het dochtertje die naam heeft gekregen, al is dat niet bevestigd.

Koeman en zijn vriendin Kiki zijn in de wolken met het nieuws: "Zo blij met jou, kleine liefde van ons leven", valt er op Instagram te lezen.

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Koeman kent ook op het voetbalveld mooie weken. De doelman scoorde een week geleden twee penalty's tegen SC Cambuur (2-2) en stopte woensdagavond een penalty van FC Twente-spits Wout Weghorst.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.330 Reacties
1.445 Dagen lid
6.940 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als het een jongetje was geweest hadden we de naam allemaal kunnen raden.

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 31 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Telstar
5
2
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0

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