Joey Kooij zorgt voor grote woede: 'Dit is een grap? Bizar!'

Joey Kooij ligt onder vuur na het geven van een opvallende rode kaart in de wedstrijd tussen Telstar en SC Cambuur. Na 22 minuten stuurde hij Telstar-spits van het veld, maar was dat terecht?

In de 22e minuut van de wedstrijd in Velsen-Zuid kwam Thórisson met een hoog been inglijden in de richting van Cambuur-verdediger Billy van Duijl, die in balbezit was. Van Duijl ging vervolgens naar de grond, nadat hij ogenschijnlijk werd geraakt. Alleen leek het contact op basis van de beelden wel mee te vallen. Toch gaf arbiter Joey Kooij een directe rode kaart. De VAR besloot niet in te grijpen.

'Bizar'

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De beslissing zorgde voor enige verbazing bij de commentator van dienst: "Het linkerbeen tikt tegen de knie, maar dit zijn toch overtreding die je regelmatig ziet", klonk het bij ESPN. Ook langs de zijlijn van het veld was er volop verbazing bij de technische staf van Telstar. "Hij raakt hem helemaal niet eens", wordt er geroepen richting de vierde official.

Op sociale media regent het kritiek aan het adres van scheidsrechter Kooij: "Joey Kooij met zijn eigen show. Absoluut geen rood. Geel maximaal", schrijft een kijker. "Joey Kooij al vroeg in september met z'n maandelijkse fout. Die rode kaart voor Thórisson is een grap", oordeelt een ander. "Bizar deze beslissing", schrijft een ander.

Ruben van Bommel

Andere voetbalsupporters trekken de vergelijking met de overtreding van Ruben van Bommel zaterdagavond op Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Daar werd geen rood getrokken, maar hier voor een volgens hen veel lichter vergrijp wel: "Nu krijgt een aanvaller van Telstar voor een 10-in-dozijn-overtreding rood. Het is de wereld op zijn kop."

Onderstaand is te zien hoe Thórisson met een hoog been kwam inglijden. Hij leek zijn tegenstander daarbij (licht) te raken op de knie.