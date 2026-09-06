Weghorst scoort opnieuw en voorkomt nederlaag Twente in Groningen

FC Groningen en FC Twente hebben zondagmiddag beiden een punt overgehouden aan een bij vlagen aantrekkelijke wedstrijd in de Euroborg. Na 90 minuten stond er een 2-2 eindstand op het bord. Alle vier de treffers vielen al in de eerste helft.

FC Twente kende een vliegende start in de Euroborg, al kregen de bezoekers daarbij wel de nodige hulp van Etienne Vaessen. De Groningse doelman schoot na vijf minuten een teruggelegde doeltrap van verdediger Márk Csinger pardoes tegen Marko Pjaca op, die op de rand van de zestien stond. Via Wout Weghorst kreeg de Kroaat de bal terug, waarna hij kinderlijk eenvoudig kon afronden: 0-1. Younes Taha, vorig seizoen nog als huurling actief voor Groningen, miste een kwartier later een levensgrote mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Oog in oog met Vaessen lobde de creatieveling de bal echter naast, waarna de thuisploeg in de tegenstoot direct toesloeg. Na een prima combinatie belandde de bal bij Thom van Bergen, die Lars Unnerstall kansloos liet en er zo 1-1 van maakte.

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Tien minuten later had de thuisploeg vervolgens een voorsprong te pakken. Na een prima dribbel stoomde Tygo Land op richting de Twentse zestien, waarna de PSV-huurling het geluk had dat zijn schot van richting werd veranderd door Robin Pröpper, waardoor Unnerstall in de verkeerde hoek lag en de 2-1 niet meer kon voorkomen. Pröpper miste kort daarna een uitgelezen kans op de gelijkmaker, toen hij na een hoekschop de bal van dichtbij niet in het doel kreeg bij de tweede paal. Toch kwam Twente nog voor rust op gelijke hoogte. Weghorst rondde uitstekend af na een lage voorzet van Taha. Omdat Brynjólfur Willumsson even later nét tekort kwam om een voorzet van Van Bergen binnen te glijden, gingen beide ploegen even later met een 2-2 tussenstand aan de thee.

In de tweede helft waren de kansen een stuk schaarser. Vaessen werd wel op de proef gesteld door een wat zwabberende vrije trap van Taha, maar trapte er niet in. Zowel Dick Lukkien als John van den Brom sloeg vervolgens aan het wisselen. Aan Groningse zijde kwamen onder meer Oskar Zawada en Jacob Ondrejka binnen de lijnen, terwijl Twente Daan Rots en Filip Thorvaldsen van de bank liet komen. Weghorst kreeg een kwartier voor tijd een goede mogelijkheid op zijn tweede treffer van de middag, maar Vaessen bracht in twee instanties redding op zijn schot dat net onder de lat zou zijn binnengegaan.

Daarna golfde het spel weer volop op en neer. Ondrejka probeerde het met een knappe volley, die nét naast het doel van Unnerstall belandde. Tika de Jonge mikte even later wél tussen de palen, maar zijn harde schot miste richting om Unnerstall in de war te brengen. Aan de overkant schoot Ramiz Zerrouki van afstand maar net naast, terwijl Groningen met een van richting veranderd schot van De Jonge ook weer aan de winnende rook. Gescoord werd er echter niet meer, waardoor beide ploegen uiteindelijk genoegen moeten nemen met een punt.