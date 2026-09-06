'Feyenoord heeft vervanger Hadj Moussa al in huis en blijft onderhandelen'

Feyenoord is nog altijd in onderhandeling met Al-Ittihad over de transfer van , zo meldt Feyenoord Transfermarkt. De Rotterdammers kunnen weliswaar geen vervanger meer aantrekken voor de Algerijnse buitenspeler, maar zou die in de persoon van (17) reeds in huis hebben.

De transfermarkt in Saudi-Arabië sluit vandaag (zondag 6 september) zijn deuren. Al-Ittihad is al sinds afgelopen woensdag met Feyenoord in onderhandeling over de transfer van Hadj Moussa, die in De Kuip nog vastligt tot medio 2030. Inmiddels wordt gesproken van bedragen van zo'n 37,5 miljoen euro, waarmee de Algerijn in één klap de duurste Feyenoord-speler ooit zou worden.

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In Nederland is de deadline voor het aantrekken van nieuwe spelers inmiddels al lang en breed gepasseerd. Sinds woensdag kunnen clubs in de Eredivisie al geen inkomende deals meer afronden, vandaar dat Feyenoord zich ook zo stug opstelt in de onderhandelingen met Al-Ittihad over Hadj Moussa. Toch lopen de gesprekken nog altijd, zo weet Feyenoord Transfermarkt. "Intern ziet de club Schaken als zijn één-op-één-vervanger, hij is beschikbaar voor de komende Champions League-wedstrijd", schrijft het account op X. De Rotterdammers openen het miljardenbal aanstaande woensdag met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona.

Schaken kwam afgelopen zomer in het nieuws omdat zijn vader, oud-international én -Feyenoorder Ruben, boos was dat de club niet meewerkte aan een transfer naar FC Twente. De afgelopen weken trainde de jonge aanvaller echter al mee met de hoofdmacht, waarna gisteren (zaterdag) een gedenkwaardig debuut volgde in de uitwedstrijd bij N.E.C. - waar Hadj Moussa ontbrak in de selectie omdat hij op de wedstrijddag tot twee keer toe te laat kwam. Schaken kwam een halfuur voor tijd als invaller in de ploeg en zette amper vijf minuten later op fraaie wijze de 1-3 eindstand op het bord, waarmee hij de jongste scorende Eredivisiedebutant ooit werd.