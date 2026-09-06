Scheidsrechtersbaas velt glashelder oordeel over botsing tussen Bouwman en Van Bommel

Sander van der Eijk had een rode kaart moeten trekken voor in de topper tussen Ajax en PSV. Dat laat Raymond van Meenen, manager scheidsrechterszaken bij de KNVB, weten aan De Telegraaf.

In de slotfase van de topper, bij een 1-2 voorsprong voor de Eindhovenaren, kwam Van Bommel in de lucht hard in botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Die werd zowel op het hoofd als in de ribben geraakt, waardoor hij de strijd moest staken en middels een 'witte wissel' werd vervangen door debutant Thilo Kehrer. Na afloop werd duidelijk dat Bouwman kampte met ademhalingsproblemen, waardoor hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis werd gebracht om een aantal scans te laten maken.

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Van der Eijk bestrafte Van Bommel 'slechts' met geel, waarbij niet duidelijk was of dat nou vanwege de botsing met Bouwman, of vanwege het opstootje dat daarna ontstond gebeurde. De reacties op de actie waren er niet mals om. Zo sprak Hugo Borst bij ESPN zelfs van een 'moordaanslag'.

Van Meenen vindt dat Van der Eijk de zwaarst mogelijke straf had moeten uitdelen, zo laat hij weten aan De Telegraaf. "Hier is sprake van een duel tussen Van Bommel en Bouwman, waarbij naar ons idee Van Bommel met zoveel kracht en snelheid op zijn tegenstander springt dat de veiligheid van Bouwman in gevaar komt. Kort gezegd had dit voor ons een rode kaart moeten zijn", laat de scheidsrechtersbaas optekenen.

Van der Eijk betitelde de botsing tijdens de wedstrijd al als 'ongelukkig', zo onthulde Ajax-aanvoerder Davy Klaassen na afloop van het duel al. "Als dat in je hoofd zit, dan kan het zijn dat je tot een andere conclusie komt dan wanneer je rustig de beelden analyseert of misschien net iets verder weg hebt gestaan", vermoedt Van Meenen.

Ook Pol van Boekel, die dienstdeed als VAR, greep niet in. Daarmee zat hij er net zo naast als zijn collega op het veld, aldus Van Meenen. "Van Boekel heeft op basis van zijn analyse gezegd: voor mij steekt er geen lichaamsdeel uit, ik zie geen elleboog. Ik zie een speler die een duel probeert aan te gaan en net iets hoger en verder komt dan zijn tegenstander, maar ik zie geen gevaarlijke situatie. Dat was zijn uitleg gisteren. Die kan ik best begrijpen, maar wij hebben hem ook gezegd: kijk nog eens naar het totale moment. Dan denken wij dat je daar met wat meer afstand naar moet kijken en dat je ziet dat het een gevaarlijke situatie voor Bouwman is.”