Scheidsrechtersbaas velt glashelder oordeel over botsing tussen Bouwman en Van Bommel

Sander van der Eijk had een rode kaart moeten trekken voor Ruben van Bommel in de topper tussen Ajax en PSV. Dat laat Raymond van Meenen, manager scheidsrechterszaken bij de KNVB, weten aan De Telegraaf.
In de slotfase van de topper, bij een 1-2 voorsprong voor de Eindhovenaren, kwam Van Bommel in de lucht hard in botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Die werd zowel op het hoofd als in de ribben geraakt, waardoor hij de strijd moest staken en middels een 'witte wissel' werd vervangen door debutant Thilo Kehrer. Na afloop werd duidelijk dat Bouwman kampte met ademhalingsproblemen, waardoor hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis werd gebracht om een aantal scans te laten maken.
Van der Eijk bestrafte Van Bommel 'slechts' met geel, waarbij niet duidelijk was of dat nou vanwege de botsing met Bouwman, of vanwege het opstootje dat daarna ontstond gebeurde. De reacties op de actie waren er niet mals om. Zo sprak Hugo Borst bij ESPN zelfs van een 'moordaanslag'.
Van Meenen vindt dat Van der Eijk de zwaarst mogelijke straf had moeten uitdelen, zo laat hij weten aan De Telegraaf. "Hier is sprake van een duel tussen Van Bommel en Bouwman, waarbij naar ons idee Van Bommel met zoveel kracht en snelheid op zijn tegenstander springt dat de veiligheid van Bouwman in gevaar komt. Kort gezegd had dit voor ons een rode kaart moeten zijn", laat de scheidsrechtersbaas optekenen.
Van der Eijk betitelde de botsing tijdens de wedstrijd al als 'ongelukkig', zo onthulde Ajax-aanvoerder Davy Klaassen na afloop van het duel al. "Als dat in je hoofd zit, dan kan het zijn dat je tot een andere conclusie komt dan wanneer je rustig de beelden analyseert of misschien net iets verder weg hebt gestaan", vermoedt Van Meenen.
Ook Pol van Boekel, die dienstdeed als VAR, greep niet in. Daarmee zat hij er net zo naast als zijn collega op het veld, aldus Van Meenen. "Van Boekel heeft op basis van zijn analyse gezegd: voor mij steekt er geen lichaamsdeel uit, ik zie geen elleboog. Ik zie een speler die een duel probeert aan te gaan en net iets hoger en verder komt dan zijn tegenstander, maar ik zie geen gevaarlijke situatie. Dat was zijn uitleg gisteren. Die kan ik best begrijpen, maar wij hebben hem ook gezegd: kijk nog eens naar het totale moment. Dan denken wij dat je daar met wat meer afstand naar moet kijken en dat je ziet dat het een gevaarlijke situatie voor Bouwman is.”
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Niet dat hij het duel won nee, maar was het opzet?. Dat is de vraag, wat een rode kaart rechtvaardigd. Ging bewust keihard in met elleboog? of knie? of gestrekt been?. Van der eijk had het evt. KUNNEN geven maar net zo goed ook NIET. Dit is persoonlijk ene scheids zal er rood voor trekken en de andere een gele. Sommige spelers kennen hun eigen kracht en snelheid nog niet 100%. Ik zag geen enkele intentie om bouwman te blesseren op welke manier dan ook. Kan je doorblijven huilen maar zo zie ik het.
Het was toch wel overduidelijk dat Bommel daar niet bij kon, dus dan is het gewoon een grove fout. Hij sprint met volle vaart tegen een speler aan die met z'n rug naar hem toe staat en gewoon als eerste bij de bal is. Klaar.
Ik vraag me af of ze hem alsnog niet een rode kaart kunnen geven daarvoor? Dit is gewoon onbezonnen hoe hij erin is gegaan. Het was overduidelijk dat Bouwman er eerder zou zijn, en hij trekt me toch een sprint naar hem toe dat je niet anders kan denken, die gaat ervoor om er tegenaan te botsen... Als ze kunnen beargumenteren dat de geel voor het opstootje was, dan kan je zeggen dat de overtreding dus niet was gestraft en kun je alsnog een rood geven, toch? Zal wel niet hoor, maar theorethisch.
Voetbal is een fysieke sport. Daar is dit een goed voorbeeld van. Als we dit als moordaanslag gaan betitelen, dan moet je niet naar voetbal kijken maar naar golf. Die bouwman kreeg een realitycheck dat hij op voetbal zit en niet op golf. Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal op een voetbalveld.
Zucht, het is een fysieke sport dus je mag iedereen een kapot maken. Hou toch op. Bouwman kreeg geen reality check maar een body check. Bijna iedereen is het over eens dat het rood is. Dus je probeert nu gewoon een beetje te trollen of edgy te doen, prima, als jij daar genoeg uit haalt in je leven, lekker door gaan.
Dit is gewoon een ongelukkige botsing. Ze gingen beide voor de bal, die Bouwman zag Bommel aankomen en koos ervoor om voor de bal te blijven gaan die lang in de lucht bleef. Van Bommel was veel sneller dan Bouwman en ontdekte dat te laat, om een volledige geperforeerde ribbenkas van bouwman te voorkomen draait hij zich nog bewust weg ook, om bouwman te sparen. Bouwman ging erin met het idee ow die bommel ben ik wel voor, niet dus, Bommel was veel sneller.En bommel kennende die gaat altijd 120%, ook in luchtduels,. En is fysiek gewoon een beest, daar kan hij ook niks aandoen. Ik vind dit geen opzetterlijke aanslag. Geen rode kaart. Bouwman moet niet zo naief een luchtduel aangaan met iemand die 2x zo groot en sterk is en dan achteraf gaan huilen.
Er was geen luchtduel, die Bommel rent er met Mach 2 in de rug van Bouwman, dat is geen duel om de bal, dat is een duel om de man uit te schakelen. Het was overduidelijk dat Bouwman er eerder was. Je kan niet iedereen omver kegelen en dan zeggen "tja, ik ben gewoon sterker", zo werkt dat natuurlijk niet, dan kan je net zo goed kooivechten kijken en daar een balletje tussen gooien.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Niet dat hij het duel won nee, maar was het opzet?. Dat is de vraag, wat een rode kaart rechtvaardigd. Ging bewust keihard in met elleboog? of knie? of gestrekt been?. Van der eijk had het evt. KUNNEN geven maar net zo goed ook NIET. Dit is persoonlijk ene scheids zal er rood voor trekken en de andere een gele. Sommige spelers kennen hun eigen kracht en snelheid nog niet 100%. Ik zag geen enkele intentie om bouwman te blesseren op welke manier dan ook. Kan je doorblijven huilen maar zo zie ik het.
Het was toch wel overduidelijk dat Bommel daar niet bij kon, dus dan is het gewoon een grove fout. Hij sprint met volle vaart tegen een speler aan die met z'n rug naar hem toe staat en gewoon als eerste bij de bal is. Klaar.
Ik vraag me af of ze hem alsnog niet een rode kaart kunnen geven daarvoor? Dit is gewoon onbezonnen hoe hij erin is gegaan. Het was overduidelijk dat Bouwman er eerder zou zijn, en hij trekt me toch een sprint naar hem toe dat je niet anders kan denken, die gaat ervoor om er tegenaan te botsen... Als ze kunnen beargumenteren dat de geel voor het opstootje was, dan kan je zeggen dat de overtreding dus niet was gestraft en kun je alsnog een rood geven, toch? Zal wel niet hoor, maar theorethisch.
Voetbal is een fysieke sport. Daar is dit een goed voorbeeld van. Als we dit als moordaanslag gaan betitelen, dan moet je niet naar voetbal kijken maar naar golf. Die bouwman kreeg een realitycheck dat hij op voetbal zit en niet op golf. Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal op een voetbalveld.
Zucht, het is een fysieke sport dus je mag iedereen een kapot maken. Hou toch op. Bouwman kreeg geen reality check maar een body check. Bijna iedereen is het over eens dat het rood is. Dus je probeert nu gewoon een beetje te trollen of edgy te doen, prima, als jij daar genoeg uit haalt in je leven, lekker door gaan.
Dit is gewoon een ongelukkige botsing. Ze gingen beide voor de bal, die Bouwman zag Bommel aankomen en koos ervoor om voor de bal te blijven gaan die lang in de lucht bleef. Van Bommel was veel sneller dan Bouwman en ontdekte dat te laat, om een volledige geperforeerde ribbenkas van bouwman te voorkomen draait hij zich nog bewust weg ook, om bouwman te sparen. Bouwman ging erin met het idee ow die bommel ben ik wel voor, niet dus, Bommel was veel sneller.En bommel kennende die gaat altijd 120%, ook in luchtduels,. En is fysiek gewoon een beest, daar kan hij ook niks aandoen. Ik vind dit geen opzetterlijke aanslag. Geen rode kaart. Bouwman moet niet zo naief een luchtduel aangaan met iemand die 2x zo groot en sterk is en dan achteraf gaan huilen.
Er was geen luchtduel, die Bommel rent er met Mach 2 in de rug van Bouwman, dat is geen duel om de bal, dat is een duel om de man uit te schakelen. Het was overduidelijk dat Bouwman er eerder was. Je kan niet iedereen omver kegelen en dan zeggen "tja, ik ben gewoon sterker", zo werkt dat natuurlijk niet, dan kan je net zo goed kooivechten kijken en daar een balletje tussen gooien.