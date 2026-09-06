(17) luisterde zijn debuut voor Feyenoord zaterdag op met een even fantastische als historische treffer in het uitduel bij N.E.C. Zijn vader, oud-international , doet een dag later een opvallende onthulling in gesprek met ESPN.

Schaken senior was dik een maand geleden nog woest op Feyenoord, omdat de club niet mee wilde werken aan een transfer naar FC Twente. "Ze zeggen dat ze tien miljoen euro voor hem willen hebben. Een absurd bedrag voor een jeugdspeler die zijn debuut in het eerste nog moet maken", fulmineerde Schaken destijds over zijn vroegere werkgever.

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Hoe anders ziet de wereld er begin september uit. Jerayno Schaken trainde de afgelopen tijd al geregeld mee met de hoofdmacht van Feyenoord. Zaterdag gunde Giovanni van Bronckhorst de jonge aanvaller zijn debuut. In het uitduel bij N.E.C. kwam Schaken na een klein uur spelen, bij een 1-2 voorsprong, als vervanger van Gaoussou Diarra binnen de lijnen. Amper vijf minuten later zorgde het talent voor het hoogtepunt van de wedstrijd, toen hij met zijn linkerbeen na een prima actie via de binnenkant van de paal raakschoot in de verre kruising, en de eindstand zo op 1-3 bepaalde. Met een leeftijd van 17 jaar en 79 dagen is Schaken daardoor de jongste scorende Eredivisiedebutant aller tijden.

Een dag na het duel belt Ruben Schaken in bij Goedemorgen Eredivisie. "Ik zit nog steeds in een bubbel", moet de trotse vader toegeven. "Hij heeft een heel mooi debuut gehad, een mooie goal. Ik ben blij dat ik erbij kon zijn, want vorige week was ik er niet bij. Toen is hij niet ingevallen, dus ik gokte een beetje. Ik ben supertrots op hem." Daarna doet Schaken een opvallende onthulling over zijn zoon: "Ik heb een paar weken geleden de deur moeten opentrappen bij Feyenoord, omdat ik hem ook zelf heb getraind vanaf dat hij heel jong was. Wat Nederland nog niet weet: hij is rechtsbenig. Hij neemt aan met links, dribbelt en dreigt met links. Zijn hele houding ziet er linksbenig uit. Dit doet hij dus al twee jaar lang in de jeugd bij Feyenoord. Ik heb tegen de club gezegd: Laat hem nou alsjeblieft meetrainen. Ik weet: als Gio hem ziet, dan gaat hij hem inzetten."

Schaken wil er wel voor waken om Jerayno nu definitief als 'doorgebroken' te beschouwen. "Hij is er klaar voor, ook fysiek. Maar dat betekent niet dat na gisteren... één zwaluw, ik weet echt wel hoe het werkt. Maar hij heeft de potentie en hij heeft wapens. Ik ben blij dat het gezien is. Ik ben blij dat het nu gezien is. Nogmaals: het smaakt naar meer, maar wij houden hem met beide beentjes op de grond. Dat doet hij zelf ook. Dus het is een mooie weg, die hij nu eindelijk in mag slaan. Eindelijk heeft hij zijn podium."